"Bewusstlos": Marco Reus' schwangere Frau fällt vom Pferd

Schock für Marco Reus (36) und seine Familie: Seine schwangere Ehefrau Scarlett Gartmann (32) ist von ihrem Wallach Mochi gestürzt und kurz darauf bewusstlos geworden. In einem Beitrag auf Instagram schilderte die Influencerin die dramatischen Stunden und veröffentlichte ein Foto aus dem Krankenhaus. "Danach ist alles schwarz. Ich war sofort bewusstlos", beschrieb Scarlett diesen Horror-Moment. Der Unfall ereignete sich vor wenigen Tagen auf ihrer Anlage in Kalifornien, wo die Familie aktuell lebt. Nach medizinischen Checks gab es jedoch rasch Entwarnung für Mutter und Kind.

Wie es genau zu dem Sturz kam, kann die Reiterin selbst nicht sagen. Beim Aufsteigen sei Mochi plötzlich "sofort mit allen Vieren hoch" gegangen, während sie noch nicht richtig im Sattel saß. Einen Augenblick später habe sie schon im Dreck gelegen. Scarlett betonte, dass der Wallach sonst die Ruhe selbst sei. Sie ließ sich im Krankenhaus gründlich untersuchen und meldete anschließend: "Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut." Zurück bleiben glücklicherweise nur ein paar Prellungen und Schürfwunden.

Aus diesem Vorfall zieht die 32-Jährige nun aber Konsequenzen: "Sicherheit geht einfach vor – für mein Baby und für mich", erklärte sie und kündigte eine Reitpause für die Schwangerschaft an. Ganz verabschieden will sie sich vom Sport aber nicht: "Es ist nur eine Pause, kein Abschied." Unter ihrem Post sammelten sich Tausende Likes und Hunderte Kommentare. Influencerin Farina Opoku (34) schrieb erleichtert: "Gott sei Dank ist nochmal alles gut gegangen! Du Arme so ein Schreck."

Privat hatte das Paar erst vor Kurzem mit einem liebevollen Familienvideo die Schwangerschaft öffentlich gemacht. In dem Clip ist der wachsende Babybauch im Kreis von Marco und den beiden Töchtern zu sehen – ein inniger Moment, der zeigte, wie sehr sich die Familie auf ihr drittes Kind freut. Scarlett, die als leidenschaftliche Dressurreiterin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Pferden gibt, machte nun deutlich, wie wichtig ihr Verantwortung und Vorsicht sind, bis das Baby da ist. Nach der Geburt will die Sportlerin wieder in den Sattel steigen und an ihrer Routine mit Mochi anknüpfen – Reiten ist für sie, wie sie auf Social Media schrieb, "so viel mehr als nur ein Hobby".

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Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann meldet sich nach ihrem Reitunfall aus dem Krankenhaus bei ihren Fans.

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Getty Images Scarlett Gartmann-Reus im Juli 2022

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Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus mit ihren zwei Töchtern