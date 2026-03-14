George Clooney erobert mit alkoholfreiem Bier den Markt

George Clooney (64) wagt sich erneut ins Getränkegeschäft – diesmal jedoch mit einem alkoholfreien Produkt. Der Schauspieler, der jetzt französischer Staatsbürger ist, hat gemeinsam mit seinen langjährigen Geschäftspartnern Rande Gerber (63) und Mike Meldman die alkoholfreie Biermarke "Crazy Mountain" gegründet. Das Trio, das bereits mit der Tequila-Marke "Casamigos" großen Erfolg feierte, setzt nun auf einen Trend, der immer mehr Menschen anzieht: den bewussten Verzicht auf Alkohol, ohne dabei auf das gesellige Ritual des Biertrinkens verzichten zu müssen. "Wir lieben Bier, wir wollen nur nicht immer die Begleiterscheinungen", erklärte George in einer Presseaussendung. Via offiziellem Instagram-Account der Marke kündigen sie ihr Produkt als "etwas Echtes" an.

Zwölf Dosen mit jeweils 355 Milliliter des neuen Getränks kosten rund 27,98 US-Dollar (24 Euro). Die Idee zu "Crazy Mountain" sei aus einer Beobachtung entstanden, die die Geschäftspartner überall gemacht hätten, wie Rande in der Presseaussendung verriet. "Wir haben überall dasselbe bemerkt", erklärte er. "Die Menschen lieben das Ritual, mit Freunden eine Flasche aufzumachen – nach dem Surfen, einer Golfrunde, einer langen Tour oder einfach, um abends zusammenzusitzen. Aber oft wollen sie dabei gar keinen Alkohol." Mit ihrem neuen Produkt wollen die drei Unternehmer genau diese Lücke füllen. Zwar gibt es eine ähnliche Ausführung bereits zuhauf auf dem Markt, doch die drei Unternehmer möchten eine weitere Alternative für alle bieten, die den Geschmack und das Erlebnis eines Bieres schätzen, aber bewusst auf Alkohol verzichten möchten.

George und seine Partner haben bereits bewiesen, dass sie ein gutes Gespür für erfolgreiche Marken haben. Mit "Casamigos" gründeten sie 2013 eine Tequila-Marke, die innerhalb weniger Jahre zu einem der gefragtesten Spirituosen auf dem Markt wurde. 2017 verkaufte das Trio die Marke für rund eine Milliarde Dollar – umgerechnet ungefähr 870 Millionen Euro – an den Spirituosenkonzern Diageo. Dieser spektakuläre Deal machte deutlich, dass George, der durch seine Rolle als Dr. Doug Ross in der Serie "Emergency Room – Die Notaufnahme" (ab 1994) berühmt wurde, nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Unternehmer ein Händchen hat. Mit Rande, der mit Supermodel Cindy Crawford (60) verheiratet ist, verbindet ihn eine lange Freundschaft – die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren und haben mit ihren gemeinsamen Geschäften immer wieder bewiesen, dass sie ein eingespieltes Team sind.

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Getty Images Bei BFI Southbank: George Clooney bei "BFI Presents: George Clooney in conversation" in London

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BERLINER STUDIOS LLC / ActionPress George Clooney und Rande Gerber beim Unicef Ball

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Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford im September 2024