Bonnie Blue teilt irritierendes Schwangerschafts-Update

Bonnie Blue (26) sorgt mit einem neuen Schwangerschafts-Update für heftige Reaktionen. Die Erotik-Influencerin hatte kürzlich bekanntgegeben, dass sie nach einem Event in London schwanger geworden sein soll, bei dem sie mit angeblich 400 Männern ungeschützten Sex hatte. Bei der umstrittenen Veranstaltung in einer Mansion sollte ein sogenannter "Weltrekord" aufgestellt werden, bei dem die Teilnehmer kein Kondom benutzten. Seitdem teilt die 26-Jährige in sozialen Medien regelmäßig Videos und Tagebucheinträge, in denen sie über ihre vermeintliche Schwangerschaft und die damit verbundenen Symptome spricht.

In einem aktuellen Videoupdate beschrieb Bonnie die körperlichen Beschwerden, mit denen sie zu kämpfen hat. Sie leide unter Erbrechen, Übelkeit, Benommenheit und Schwindel. Zudem erwähnte sie "schlimme" Blähungen, die "wirklich unangenehm sind und stinken". Die Darstellerin erklärte, dass sie versuche, ihren Lebensstil zu verbessern, indem sie gesünder esse, mehr Wasser trinke und Spaziergänge mache. Medizinische Experten warnen gegenüber OK! jedoch vor ernsten Gesundheitsrisiken. Ein auf Infektionskrankheiten spezialisierter Arzt erklärte, dass ungeschützter Verkehr mit zahlreichen Partnern in kurzer Zeit die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöhe, sich mit Geschlechtskrankheiten anzustecken. Infektionen wie HIV, Syphilis oder Hepatitis B könnten über die Plazenta auf das ungeborene Kind übertragen werden und zu lebenslangen Gesundheitsproblemen oder sogar zum Verlust der Schwangerschaft führen.

Vor zwei Wochen meldete sich mit Jak White einer der Männer zu Wort, die an dem umstrittenen Event teilgenommen hatten. Der 20-Jährige erzählte gegenüber Us Weekly: "Ich dachte, 'Oh Gott, ich war da ja auch dabei'. Ist es meins? Könnte es meins sein? Ich weiß es nicht." Für Jak kam die Aussicht, vielleicht 2026 Vater zu werden, völlig überraschend. Trotzdem betonte er: "Wenn es so sein soll, dann ist es so." Er habe keine Reue wegen seiner Teilnahme. In die Zukunft blickte er gelassen, betonte aber auch: "Sagt uns, wer der Vater ist. Wir wollen es wissen."

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

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Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue ruft auf: Sie möchte "in Körperflüssigkeiten baden"