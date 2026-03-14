Herzogin Meghans Luxus-Frauen-Trip sorgt für Spott im Netz

Herzogin Meghan (44) wird im April gemeinsam mit Prinz Harry (41) nach Australien reisen und dort an einem exklusiven Frauen-Retreat in Sydney teilnehmen. Die dreitägige Veranstaltung im InterContinental Sydney Coogee Beach, organisiert vom "Her Best Life Podcast", wird als "ultimatives Mädelswochenende" beworben und ist auf 300 Teilnehmerinnen begrenzt. Doch die Preise für das Event haben im Netz für heftige Reaktionen gesorgt: Die Tickets starten bei umgerechnet rund 1.667 Euro, wer zusätzlich Sitzplätze in den ersten beiden Reihen beim Galadinner, ein Gruppenfoto mit der Herzogin, ein Goodie-Bag sowie ein Hotelzimmer mit Meerblick möchte, muss sogar etwa 1.974 Euro zahlen.

Die horrenden Kosten lösten auf Social Media zum Teil erboste Kommentare aus. "Für 3.000 Dollar würde ich erwarten, dass sie zu mir nach Hause kommt, mir Abendessen kocht, es dann schneidet und mir serviert, bevor sie abwäscht, meine Wäsche wäscht und staubsaugt", schrieb ein User auf X. "Sie kann auch das Auto waschen. Dreitausend Dollar!" Doch nicht nur im Netz regen sich kritische Stimmen: Wie Daily-Mail-Redakteurin Rebecca English berichtet, finden auch königliche Insider die Preise für das VIP-Event nicht gerechtfertigt. "Sie ist im Grunde jetzt Fergie", soll im Palast über Meghan gelästert werden – eine Anspielung auf Sarah Ferguson (66), die einst für ihren verschwenderischen Lebenswandel bekannt war.

Meghan hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Formate gesucht, in denen sie mit Frauen über Themen wie Selbstverwirklichung, mentale Gesundheit und Empowerment ins Gespräch kommt. Das Retreat in Sydney reiht sich in diese Linie ein: Die Veranstaltung richtet sich an Frauen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, und setzt auf eine Mischung aus Talks, Community-Gefühl und Glamour. Der Besuch in Australien ist für Meghan und Harry zudem eine seltene gemeinsame Reise außerhalb Nordamerikas, seitdem sie ihr royales Arbeitsleben hinter sich gelassen haben und mit ihren beiden Kindern in Kalifornien leben. Meghan, die durch ihre Schauspielkarriere und ihr Engagement in verschiedenen Projekten vielen Fans nahbar geworden ist, wird bei dem Luxuswochenende nun aber vor allem mit ihrer exklusiven Seite wahrgenommen – und genau diese sorgt derzeit weltweit für Gesprächsstoff.

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Getty Images Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025

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https://www.instagram.com/p/DVo4mqXEhaB/ Weltfrauentag 2026: Herzogin Meghan und Tochter Prinzessin Lilibet gemeinsam am Strand

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Getty Images Prinz Harry und Meghan blicken während der Invictus Games 2018 über den Sydney Harbour