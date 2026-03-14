Heidi Klum sieht in GNTM-Model eine Promi-Doppelgängerin

Bianca Sissing hat bei Germany's Next Topmodel den großen Schritt geschafft: Die Ex-Miss-Schweiz überzeugt in der aktuellen Folge erst im aufwendigen Fotoshooting mit Star-Fotograf Kristian Schuller und dann auf dem riskanten Entscheidungswalk über eine steile Stahltreppe – und sichert sich damit das begehrte Flugticket nach Los Angeles. Von Modelmama Heidi Klum (52) gibt es dann sogar ein echtes Star-Kompliment: "Sie sieht irgendwie aus wie Jennifer Lopez", erkennt die Chefjurorin neidlos an und spricht damit aus, was in Fan-Foren und auf Social Media schon vor Wochen die Runde machte. Unterstützt wurde Heidi in dieser Woche von Gastjurorin Maria Koch vom Berliner Label und Magazin 032c.

Für Bianca und zwei weitere Kandidatinnen beginnt die Woche glamourös: Als Belohnung für starke Leistungen begleiten sie Heidi zur Premiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast, wo sie auf Jean Paul Gaultier (73) treffen. Danach wird es ernst. Beim Shooting mit Kristian treten die Models paarweise als Tüll-"Blumen" gegeneinander an. Ein starkes Bild allein reicht aber nicht – beim Walk in einem Industriegebäude müssen die Kandidatinnen in High Heels erst eine steile Metalltreppe meistern und dann über den Laufsteg schreiten. Maria brachte dazu edgy Looks der Designer Danny Reinke und Johannes Boehl Cronau mit. Während einige Models straucheln, punktet Bianca erneut. "Sie sieht sehr stark aus, elegant, sexy", urteilt Heidi. Insgesamt schaffen schließlich 13 weibliche Models den Sprung in den Flieger. Die Vorschau von ProSieben zeigt: In Los Angeles wartet das langersehnte Aufeinandertreffen mit der Männergruppe – inklusive prickelndem Kuss-Shooting.

Schon seit der ersten Folge gilt Bianca bei vielen Fans als Favoritin der aktuellen Staffel. Die gebürtige Kanadierin mit schweizerischen und südafrikanisch-indischen Wurzeln kehrt nach ihrem Sieg bei der Wahl zur Miss Schweiz 2003 als Best-Agerin auf die große TV-Bühne zurück und tritt gegen deutlich jüngere Models an. Ihr Antrieb: Sie möchte ein Zeichen setzen, dass Ambitionen keine Ablaufdaten kennen, und strebt danach, als erstes Best-Ager-Model die Show zu gewinnen. Die Schweizerin verbindet dabei Routine aus früheren Krönchen-Zeiten mit spürbarem Hunger auf Neues. Für viele Zuschauer ist spannend, wie die Kandidatin ihren Fokus behält, wenn der Druck in Los Angeles steigt und die Gruppen erstmals aufeinandertreffen.

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Joyn / Seven.One Heidi Klum, Model

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biancasissing GNTM-Kandidatin Bianca Sissing im November 2025

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Imago GNTM-Kandidatin Bianca Sissing bei der EuroMillions-Präsentation in London, 30. September 2004