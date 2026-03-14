Felicitas Woll fühlte sich auch mit Partner alleinerziehend

Felicitas Woll (46) spricht erstmals offen darüber, in welch erstaunlich geringem Maß sich ihr Leben seit der Trennung von Benjamin Piwko (45) verändert hat. Heute lebt die Schauspielerin mit ihren zwei Töchtern als Single-Mama und organisiert Alltag, Dreharbeiten und Familienleben eigenständig. Im Gespräch mit Bild erzählt sie, dass sich die Rolle überraschend vertraut anfühle: Der größte Teil der Verantwortung habe ohnehin schon immer bei ihr gelegen. Zwischen Schulalltag, Termindruck und Kinderchaos gelingt es ihr daher auch heute beinahe spielerisch, Gelassenheit zu bewahren. Gleichzeitig blickt sie beruflich nach vorn – besonders auf ihre neue Hauptrolle im ARD-Mystery-Thriller "Das dunkle Vermächtnis".

Im Alltag setzt Felicitas, deren Töchter 2006 und 2017 geboren wurden, vor allem auf ein starkes familiäres Netz. Wenn Dreharbeiten anstehen oder Termine drängen, springen Verwandte ein und sorgen dafür, dass ihre jüngere Tochter verlässlich betreut ist. Dieses Umfeld gibt der Familie Stabilität – ein Punkt, der ihr besonders wichtig ist. Das klassische Bild aus Vater, Mutter und Kindern sieht sie dabei entspannt. Entscheidend sei für sie nicht die äußere Form, sondern dass Kinder Liebe, Sicherheit und Verlässlichkeit erleben. Auch beim Thema Partnerschaft bleibt sie gelassen: Ob ein neuer Mann in ihr Leben tritt, lässt sie offen. Druck verspürt sie keinen – ihr Fokus liegt derzeit klar auf Familie, Alltag und innerer Ruhe.

Beruflich steht Felicitas ohnehin auf festem Fundament. Ein Millionenpublikum kennt sie bis heute aus der Kultserie "Berlin, Berlin", in der sie als chaotisch-liebenswerte Lolle zum Publikumsliebling wurde. Seitdem folgten zahlreiche Film- und Fernsehrollen, darunter Projekte für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und große Primetime-Produktionen. Parallel hat sie sich einen Ruf als vielseitige Darstellerin erarbeitet, die Drama ebenso beherrscht wie leichtere Stoffe. Die neue Hauptrolle in "Das dunkle Vermächtnis" markiert nun das nächste Kapitel. Zwischen Drehplan, Familienleben und Freundeskreis hält sie ihr Leben bewusst bodenständig – und geht die Zukunft Schritt für Schritt an, ohne allzu große Erwartungen.

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Imago Schauspielerin Felicitas Woll bei der Berlinale im Februar 2026

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AEDT Felicitas Woll und Benjamin Piwko im Juli, 2022

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Karoline Herfurth, Diana Amft und Felicitas Woll in "Mädchen, Mädchen"