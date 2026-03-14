"Wäre unfair gewesen": Vanessa Borck über "Let's Dance"-Aus

Für Vanessa Borck (29) ist die Let's Dance-Reise bereits nach der zweiten Show beendet. Die Content Creatorin musste gemeinsam mit ihrer Tanzpartnerin Victoria Sauerwald das Parkett räumen. Allerdings zeigte sie sich dabei erstaunlich gefasst. Statt in Tränen auszubrechen, nahm Vanessa die Entscheidung mit bemerkenswerter Gelassenheit hin und stellte sich nach ihrem Ausscheiden den Fragen von Moderatorin Frauke Ludowig (62). "Es ist einfach fair. Ich war nun mal die Schlechteste und dann ist das okay", erklärte die Influencerin bei RTL. Ein Weiterkommen hätte sich für sie sogar falsch angefühlt, wie sie weiter verriet: "Es wäre unfair gewesen, wenn ich weitergekommen wäre."

Trotz des frühen Ausscheidens zeigte sich Victoria sehr stolz auf die Leistung ihrer Tanzpartnerin. Besonders in der letzten Trainingswoche habe Vanessa große Fortschritte gemacht und sei deutlich mehr aus sich herausgekommen. "Sie hat wirklich eine super Steigerung gemacht. Ich bin mega stolz", betonte die Profitänzerin. Nach dem Show-Stress freut sich Vanessa nun erst einmal darauf, wieder in ihren Alltag zurückzukehren. Große Pläne für die kommenden Tage hat sie nicht. "Ich werde erst mal ausschlafen, privat irgendwas machen", sagte sie mit einem Lächeln.

Vanessa, die auch als Princess Charming bekannt wurde, hatte sich in diesem Jahr auf das Abenteuer "Let's Dance" eingelassen. Auch wenn ihre Reise bereits nach der zweiten Show endet, wird Vanessa trotzdem noch einmal Teil der Show sein. Im großen Finale darf sie zusammen mit allen anderen ausgeschiedenen Kandidaten ein letztes Mal die Bühne für sich beanspruchen. Bis dahin nimmt die Influencerin die Entscheidung der Zuschauer offenbar sportlich und fiebert fleißig mit den verbleibenden Teilnehmern mit.

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