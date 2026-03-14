Sam Dylan genervt: Damit wird er in jeder Show konfrontiert

Sam Dylan (35) hat an der dritten Staffel von The 50 teilgenommen, die am 9. März auf Prime Video startet. Auf der Premiere zur Show sprach der Realitystar jetzt mit Promiflash über ein Problem, das ihm das Leben in Reality-Formaten immer wieder schwer macht: falsche Vorwürfe und Unterstellungen. "Da sind ja immer wieder Leute, gerade auch die Neuankömmlinge, die brauchen ja auch die Plattform. Ich meine, ich bin ja meistens da, ich sehe gut aus, und bevor ich den Mund aufgemacht habe, dann eskaliert es schon", berichtet Sam. Und weiter: "Und immer wird mir gesagt: 'Du hast das und das erzählt.' Aber ich habe gar nichts. Ich trinke meinen Cocktail an der Seite und dann heißt es wieder: 'Ich'. Also ich weiß wirklich nicht, was mit den Leuten ist, die sind alle verrückt geworden."

Auf Nachfrage von Promiflash bestätigt Sam, dass ihm tatsächlich viele Dinge unterstellt würden, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. "Immer. Mir werden Dinge unterstellt und ich habe auch gemerkt, dass Leute so voreingenommen von mir sind", erklärt der Realitystar. Er habe sich in den letzten Jahren einen ziemlich großen Namen in der Reality-Bubble gemacht, den viele kennen würden. "Und dann kommen Fremde, die mich auch gar nicht kennen, und wissen anscheinend genau, wie ich bin. Von wegen: 'Ich wurde vor dir gewarnt'. So geht's immer los", schildert er seine Erfahrungen mit den anderen Teilnehmern.

Doch nicht nur die ständigen Unterstellungen machten die Zeit in der Show für Sam schwierig. Wie er gegenüber Promiflash berichtete, empfand er vor allem das Verhalten der anderen Teilnehmer als große Belastung. "Es ist natürlich eine Show, die ganz schwierig ist. Da sind 50 Leute dabei. Es ist eine Show, da musst du dich richtig einschleimen und ich bin keiner, der sich einschleimt", erklärte der Realitystar offen. Für ihn stand fest: Das ständige Rumgeschleime sei für ihn immer das Anstrengendste gewesen. "Bei mir merkt man genau, wen ich mag und wen nicht", stellte Sam klar und ergänzte: "Und ich meine, ich war dreimal dabei, so oft wie kein anderer. Ich weiß, wovon ich rede."

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Imago Sam Dylan, März 2026

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

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Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Realitystar