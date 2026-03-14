"Unloyal": Pietro Lombardi übt Kritik an Amira Alys Bruder

Pietro Lombardi (33) hat sich im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit deutlichen Worten zu Wort gemeldet und dabei Ibrahim "Hima" Aly, den Bruder von Oliver Pochers (48) Ex-Frau Amira Aly (33), scharf kritisiert. Der Sänger zeigte sich sichtlich aufgebracht über Urlaubsfotos, die Hima kürzlich in den sozialen Medien veröffentlicht hatte. Auf den Bildern, die während einer Reise nach Ägypten entstanden, ist Hima gemeinsam mit Christian Düren (35) zu sehen, dem neuen Partner von Amira. Für Pietro ist das Posten dieser Fotos ein klarer Vertrauensbruch gegenüber Oliver, bei dem Hima über viele Monate in dessen Kölner Villa gewohnt hat. "Ist unloyal! Ich mag den Hima extrem, aber der Mann lebt bei dir. Der kommt, ohne dass du da bist, zu dir nach Hause", erklärte Pietro in der Podcast-Episode mit dem Titel "Chaos, Krieg und klare Worte".

Der Musiker sieht in der Aktion einen Mangel an Respekt und wurde noch deutlicher: "Das ist geschmacklos. Der kann ja mit ihm cool sein. Der kann mit Christian beste Freunde sein, aber nicht posten. Das ist nicht korrekt! Das macht man nicht." Nach allem, was Oliver für Hima getan habe, sei das Verhalten "einfach nicht in Ordnung", betonte Pietro. Oliver Pocher selbst reagierte im Podcast etwas entspannter auf die Situation als sein Gast. Er verwies darauf, dass Hima als Onkel seiner beiden jüngsten Kinder immerhin zur Familie gehöre. Dennoch konnte sich der Comedian einen Seitenhieb nicht verkneifen und bemerkte: "Das ist ja ganz interessant, wenn er dann so bei mir ist, das sieht man gar nicht."

Schon vor rund einem Jahr hatte Hima die Entscheidung getroffen, nicht länger bei Oliver zu wohnen. Nachdem Amira und der Comedian ihre Ehe beendet hatten, blieb der Bruder der Moderatorin zunächst noch in der gemeinsamen Kölner Villa. Die beiden Männer pflegten trotz der Trennung weiterhin eine enge Freundschaft und verbrachten viel Zeit miteinander. Doch Hima wollte schließlich sein eigenes Leben aufbauen und suchte sich eine eigene Wohnung, wie Bild berichtete. Diese Veränderung sollte helfen, mögliche Konflikte zu entschärfen, die durch die besondere Patchwork-Situation immer wieder entstanden waren.

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IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / amiraaly Hima und Amira Aly, Februar 2026

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln