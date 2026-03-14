Darum fühlte sich Anna-Maria Ferchichi in Dubai überflüssig

Anna-Maria Ferchichi (44) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido Podcast" offen über die Schattenseiten ihres Lebens in Dubai gesprochen. Die Ehefrau von Rapper Bushido (47) lebte über drei Jahre mit ihrer Familie in dem Emirat, nachdem sie Deutschland wegen des Stresses rund um den Konflikt mit Clanboss Arafat Abou-Chaker verlassen hatten. Dort verfiel die achtfache Mutter nach eigenen Angaben den Verlockungen des Luxuslebens: Nannys, Haushälterinnen, Fahrer und sogar ein Koch gehörten zum Alltag. "Ich habe irgendwann gemerkt, ich werde unzufrieden mit meiner Familie. Ich habe mich überflüssig gefühlt", gestand die Influencerin und fügte hinzu: "Jetzt muss ich nicht mehr kochen, nicht mehr einkaufen. Ich war eineinhalb Jahre nicht mehr im Supermarkt und dafür schäme ich mich."

Trotz des anfänglichen Wohlgefühls wurde Dubai für Anna-Maria mit der Zeit zu einem Ort der Langeweile. "Es ist dort wunderbar für eine Zeit. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Ich fühle mich gelangweilt. Es ist wie eine Insel", erklärte die Schwester von Sarah Connor (45) im Podcast. Auch der kulturelle Aspekt spielte eine Rolle bei ihrer Unzufriedenheit. Obwohl sich Dubai wie der Westen anfühle, sei man dort eben nicht im Westen, so die Influencerin. "Es ist sehr traditionell, sobald man aus Dubai rausfährt. Wenn man dann auf die Landkarte guckt, merkt man, wo man ist. Ihr wisst, welche Meinung ich vertrete und wie ich rumlaufe", erklärte Anna-Maria weiter.

Der Neustart in Grünwald war für Anna-Maria und ihre Familie offenbar ein echter Glücksgriff. In ihrer Instagram-Story schwärmte die Influencerin: "Grünwald ist wie eine kleine Blase. Dort wirken die Menschen glücklich und so treten sie uns auch entgegen. Offen und hilfsbereit." Nach dem hektischen Alltag in der Millionenmetropole Dubai schätzte die Familie nun die entspannte Atmosphäre und das viele Grün. Für Anna-Maria bedeutete das einen Neuanfang, der genau zur richtigen Zeit kam.

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026