Emmy Russ in der Kritik: Aleks nennt sie "famegeil"

Aleksandar Petrovic (35) macht seinem Ärger über Emmy Russ (26) ordentlich Luft. In einer Instagram-Fragerunde wurde der Realitystar gefragt, ob er sich noch einmal auf die Influencerin einlassen würde. Seine Antwort fiel eindeutig aus: "Niemals in meinem Leben hätte ich mich auf die Emmy eingelassen, wenn ich gewusst hätte, dass sie halt so famegeil ist und einfach nur die Aufmerksamkeit wollte, weil ich bei 'Temptation Island' diesen Skandal geliefert habe", erklärte Aleks und holte zu einer heftigen Schimpftirade aus. Laut dem Realitystar habe Emmy genau gewusst, dass er durch seinen Auftritt bei Temptation Island VIP für Gesprächsstoff in der Branche gesorgt hatte.

Emmy habe sich gezielt an ihn herangemacht, um von seiner Bekanntheit zu profitieren, behauptet Aleks weiter. "Da wusste sie ganz genau: 'Okay, da muss ich mich mal dranhängen, weil da kriege ich auf jeden Fall Reichweite.' Und die hat sie auch bekommen – 100.000 Follower für eine Show, an der sie nicht dran teilgenommen hat", schimpfte er. Besonders störe ihn, dass Emmy während der Dreharbeiten zu #CoupleChallenge massiv gegen Vanessa Nwattu (26) geschossen habe, nun aber plötzlich zurückrudere und so tue, als würde sie Vanessa verstehen. "Dieser Seiten-Switch, einfach nur lächerlich und erbärmlich. Zeigt einfach nur, was ihre Intention von vornherein war: Aufmerksamkeit auf meine Kosten", wetterte Aleks.

Zwischen Aleks und Emmy war es bei "#CoupleChallenge" zunächst zu einer Annäherung gekommen. Der Realitystar hatte der 26-Jährigen jedoch eine Kuss-Abfuhr erteilt und ihr später erklärt, dass er eine Abmachung mit seiner Ex-Partnerin Vanessa getroffen hatte. Bis zum Ende der Ausstrahlung von "Temptation Island VIP" wollte er demnach nicht mit jemand anderem intim werden. Die Situation eskalierte, als Aleks in Tränen ausbrach und Emmy sowie Chika Ojiudo-Ambrose daraufhin anfingen zu lachen. Diese Reaktion brachte den Reality-TV-Star vollkommen außer sich und sorgte für einen dramatischen Eklat in der Show. Während Aleks nun öffentlich über angebliche Berechnung und falsche Motive spricht, rücken bei allen Beteiligten immer wieder auch die komplizierten Dynamiken im Reality-TV-Kosmos in den Vordergrund – inklusive alter Verletzungen, zerbrochener Absprachen und wechselnder Allianzen vor und hinter den Kameras. Die Erfahrung zeigt: Eine Antwort Emmys dürfte nicht lange auf sich warten lassen.

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IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

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RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

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Collage: RTL, Imago Aleks Petrovic, Vanessa Nwattu und Emmy Russ