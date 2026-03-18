Realitystar Sabrina zeigt geschwollenes Gesicht nach Lifting

Realitystar Sabrina Wlk hat sich einer Schönheitsoperation unterzogen und gewährt ihren Fans nun einen Einblick in die Folgen des Eingriffs. Zwei Tage nach ihrem Deep Plane Facelift zeigt sie in ihrer Instagram-Story, wie ihr Gesicht aktuell aussieht – und das Ergebnis ist beeindruckend. Ihr Gesicht wirkt deutlich geschwollen, ihre Augen kann sie kaum öffnen. "Heute ist es echt sehr anstrengend, so was tut man sich nicht zum Spaß an. Schmerzlevel: 5/10", erklärt sie ihren Followern offen und ehrlich. Sabrina hat sich dem aufwendigen Eingriff unterzogen, weil alte Filler in ihrem Gesicht entfernt werden mussten.

Trotz der sichtbaren Strapazen gibt Sabrina Entwarnung. "Aber die Schwellung ist normal – die haben ja überall im Gesicht Filler ausgeschabt und alles geliftet", erklärt sie weiter in ihrer Story. Die Realitydarstellerin zeigt sich damit gewohnt transparent und nimmt ihre Community mit durch den Heilungsprozess. Das Deep Plane Facelift gilt als eine der aufwendigeren Methoden der Gesichtsstraffung, bei der tiefer liegende Gewebeschichten behandelt werden. Dass Sabrina nach einem solchen Eingriff mit Schwellungen und Schmerzen zu kämpfen hat, ist daher nicht ungewöhnlich.

Erst kürzlich hatte sich Sabrina der Operation unterzogen und bereits wenige Stunden danach auf Instagram gemeldet. Damals zeigte sie sich direkt nach dem Aufwachen aus der Narkose mit stark geschwollenem Gesicht und versicherte ihren Fans, dass die Operation gut verlaufen sei. Schon in diesem ersten Video nach dem Eingriff war ihr Gesicht deutlich gezeichnet. Die Influencerin ist bekannt dafür, ihre Schönheitsoperationen offen mit ihrer Community zu teilen und auch die weniger glamourösen Seiten solcher Eingriffe zu zeigen. Mit ihren ehrlichen Updates gibt sie ihren Followern einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen der Beauty-Branche.

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinawlk Reality-TV-Bekanntheit Sabrina, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina, Reality-TV-Bekanntheit