Isolation oder Erneuerung? Die Obamas ohne Kinder zu Hause

Nach mehr als drei Jahrzehnten gemeinsamen Lebens stehen Michelle Obama (62) und Barack Obama (64) vor einer Situation, die viele Paare irgendwann ereilt: Das Haus ist plötzlich still. Beide Töchter – Malia (27) und Sasha (24) – haben längst ihre eigenen Wege eingeschlagen. Michelle spricht in einer aktuellen Episode ihres Podcasts "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" offen darüber, dass diese neue Lebensphase alles andere als selbstverständlich ist. Das Paar, das jahrelang seinen Alltag um Familie, Politik und öffentliche Pflichten herum organisiert hat, muss sich nun neu erfinden. "Sie sind nicht mehr da. Wir sehen uns an und denken: 'Hey, ich erinnere mich an dich. Jetzt bin ich über nichts mehr verärgert. Ich brauche nichts mehr von dir'", sagt Michelle und ergänzt: "Wir befinden uns in einer neuen Lebensphase."

Die frühere First Lady macht keinen Hehl daraus, dass es auch in ihrer Ehe Phasen gab, die alles andere als harmonisch waren. Statt diese Zeiten zu verschweigen, nutzt sie sie als Botschaft an andere Paare: Schwierige Jahre bedeuten nicht das Ende. "In jeder langen Beziehung wird es Jahre, Monate, Stunden geben, in denen sich die Dinge einfach nicht richtig anfühlen. Man gibt nicht auf. Man gräbt tiefer. Und wenn man nicht tiefer gräbt, verpasst man alles, was am Ende wartet", erklärt Michelle eindringlich. Diese Haltung spiegelt wider, wie das Paar seine Ehe begreift: nicht als statisches Konstrukt, sondern als etwas, das sich immer weiterentwickelt. Gerade weil sie durch turbulente Zeiten hindurchgegangen sind – darunter acht Jahre im Weißen Haus mit all dem damit verbundenen Druck – wirkt ihre Verbindung heute gefestigter denn je.

Dennoch machten zuletzt Gerüchte die Runde: Als Barack im Jahr 2025 wiederholt allein in der Öffentlichkeit auftauchte – unter anderem bei der Amtseinführung von Donald Trump (79) – gab es Spekulationen über eine Trennung. Dass dieses Fernbleiben sofort als Krisensignal gewertet wurde, empfindet Michelle als bezeichnend für die öffentliche Erwartungshaltung an bekannte Persönlichkeiten. "Wir posten eben nicht jede Minute unseres Lebens auf Instagram. Wir sind 60, Leute. Ihr werdet einfach nicht wissen, was wir jede Minute des Tages so treiben", erklärt die Anwältin. Für das Paar scheint der aktuelle Lebensabschnitt weniger eine Krise als vielmehr eine Chance zu sein: endlich Zeit für sich selbst – jenseits von Kameras, Erwartungen und dem Lärm der Öffentlichkeit.

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Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2024

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Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama

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Getty Images Michelle Obama beim Martha’s Vineyard African American Film Festival 2025