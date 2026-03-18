Taylor Frankie Paul äußert sich erstmals zu Gewaltvorwürfen

Taylor Frankie Paul (31) hat sich erstmals öffentlich zu den schweren Vorwürfen geäußert, die gegen sie erhoben werden. Während eines Pressetermins zu ihrer kommenden The Bachelorette-Staffel stellte sich die Reality-TV-Darstellerin den Fragen zu laufenden Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt, in die sie und ihr Ex-Freund Dakota Mortensen verwickelt sind. "Ehrlich gesagt schmerzt mein Herz, das zu sehen und durchzumachen, besonders in dieser Zeit", erklärte Taylor im Gespräch mit dem Magazin People. Es habe sie große Überwindung gekostet, überhaupt zum Event zu erscheinen. "Es ist einfach schwer. Es ist eine schwere Zeit, und es ist bedauerlich. Ich kämpfe definitiv, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich nicht erscheine, dann gebe ich einfach diese Chancen weg", so die 31-Jährige weiter.

Taylor beschrieb die Situation als "extrem schwer" und erklärte, dass sie bei jeder Premiere, die sie bisher erlebt habe, nie in der Lage gewesen sei, diese vollständig zu genießen. Eine Quelle, die Taylor nahesteht, beteuerte gegenüber dem Magazin, dass die TV-Bekanntheit ihrem Ex-Freund gegenüber nicht "gewalttätig" gewesen sei. Mehrere Insider berichteten zudem, dass sich die Teilnehmer ihrer Bachelorette-Staffel sowie ihre Co-Stars aus "The Secret Lives of Mormon Wives" von ihr distanzieren würden. "Keines der Mädchen will mit ihr in Verbindung gebracht werden", erklärte eine der Quellen. Eine andere betonte, die Männer, die in der Show um Taylors Herz kämpften, seien "extrem enttäuscht" und hätten sich "betrogen" gefühlt, als sie von den Vorwürfen erfuhren. Es gibt aber auch einen Insider, der Gegenteiliges darlegt: Seinen Schilderungen nach steht Taylor "mit den Männern von 'Die Bachelorette' auf gutem Fuß."

Die Polizei in Draper, Utah, hatte zuletzt bestätigt, dass sowohl Taylor als auch ihr Ex-Freund Dakota in laufende Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt verwickelt sind. Die Produktion von "The Secret Lives of Mormon Wives" wurde Insidern zufolge vorerst gestoppt. Es ist nicht das erste Mal, dass Taylor mit dem Gesetz in Konflikt geriet. 2023 war sie bereits wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden, nachdem sie Dakota einen Stuhl zugeworfen haben soll, der angeblich ihre Tochter traf. Medienberichten zufolge bekannte sie sich damals schuldig und erhielt eine Bewährungsstrafe. Ob an den aktuellen Vorwürfen gegen die US-Bekanntheit etwas dran ist, bleibt abzuwarten. Die neue Staffel von "The Bachelorette" mit Taylor in der Hauptrolle wird am 22. März auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

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