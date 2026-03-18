Tragischer Tod: Alice Evans trauert um ihren Vater David

Alice Evans (57) muss einen schweren Verlust verkraften. Wie die Schauspielerin jetzt auf Instagram mitteilte, ist ihr Vater David am vergangenen Freitag verstorben. In einem emotionalen Beitrag teilte die 57-Jährige mehrere Fotos, die ihren Vater gemeinsam mit ihrer verstorbenen Mutter in jungen Jahren zeigen. Der Tod ihres Vaters David kommt nur wenige Monate, nachdem bereits ihr Bruder Tony verstorben war. "Lieber Papa, du hast uns am Freitag verlassen. Nur sechs Monate nach dem Tod deines geliebten Sohnes Tony", schrieb Alice, die sich der Unterstützung ihrer Fans sicher ist, in ihrem Post. Die Trauer über den doppelten Verlust ist der Schauspielerin deutlich anzumerken.

In ihrer ausführlichen Botschaft würdigte Alice ihren Vater für all die Dinge, die er ihr beigebracht hat. "Du hast mir beigebracht zu lachen. Du hast mir beigebracht, dass es in fast allem Humor gibt. Du hast mir beigebracht, Klavier zu spielen", erinnerte sich die Schauspielerin. Besonders ein Ratschlag ihres Vaters sei ihr für immer im Gedächtnis geblieben: "Du hast mir beigebracht, mich nicht darum zu kümmern, was die Leute denken, denn 'wenn du A machst, werden sie sagen, du hättest B machen sollen. Und wenn du B machst, werden sie sagen, du hättest A machen sollen'." Alice schrieb weiter, dass sie hoffe, ihr Vater sei nun mit ihrer Mutter und ihrem Bruder vereint und dass sie alle frei von Schmerz und den Sorgen des Lebens seien. Die Weisheiten ihres Vaters gebe sie nun an ihre beiden Töchter weiter.

Der tragische Verlust trifft Alice zu einer ohnehin schwierigen Zeit. Erst vor wenigen Tagen verlor die Schauspielerin einen langwierigen Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Ioan Gruffudd (52). Ein Richter in Los Angeles entschied laut Daily Mail, dass die Schutzanordnung gegen Alice um weitere fünf Jahre verlängert wird. Richter Michael Convey hatte befunden, dass die 57-Jährige eine "konzentrierte, fokussierte, absichtliche und ätzende Verleumdungskampagne" gegen Ioan und seine neue Frau Bianca Wallace geführt habe. Alice und Ioan waren über 20 Jahre zusammen, bevor sie sich Anfang 2021 trennten. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, Ella und Elsie. Ioan heiratete im April vergangenen Jahres Bianca, mit der er im November eine Tochter namens Mila bekam.

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Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

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Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

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