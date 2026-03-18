"Unter uns"-Darsteller Kai Noll hatte Tumor am Augenlid

Schockdiagnose für Kai Noll (61): Der frühere Unter uns-Star stand kürzlich kurz davor, sein Augenlicht zu verlieren. Während der Vorbereitungen für eine Reitszene bemerkte der Schauspieler, dass er auf einem Auge plötzlich immer schlechter sehen konnte. "Ich hatte eine Szene zu spielen, wo ich tatsächlich wieder reiten musste. Tage vorher bemerkte ich, dass ich immer schlechter auf einem Auge sehen konnte. Das machte mir enorme Sorgen", erklärte er gegenüber der Bild-Zeitung. Er suchte sofort einen Augenarzt auf – und erhielt dort die erschreckende Diagnose: Ein Tumor hatte sich direkt an seinem Augenlid gebildet und bedrohte seine Sicht.

Der behandelnde Mediziner, Professor Ludwig Heindl aus Köln, ordnete umgehend eine Operation an. Der Arzt erklärte im Gespräch mit Bild, der Tumor habe in jedem Fall entfernt werden müssen, da er sonst weitergewachsen wäre und Kai sogar den Auftritt unmöglich gemacht hätte. Schon einfache Dinge wie ein Glas Wasser einzuschenken seien mit der eingeschränkten räumlichen Wahrnehmung kaum noch möglich gewesen. Zum Glück stellte sich der Befund als gutartig heraus. Der Tumor wurde vollständig weggeschnitten und Kais Sehvermögen stabilisierte sich wieder. "Ich bin froh, dass alles gut genesen ist und ich wieder klar sehen kann", fasste der TV-Star seine Erleichterung zusammen.

Nach einer schwierigen Phase nach seinem Ausstieg bei "Unter uns", in der Kai nach eigenen Worten "in eine Art leeres Loch sowie in eine Depression" fiel, blickt der frühere Serienliebling inzwischen wieder optimistisch nach vorn. Der Schauspieler wird ab dem 20. Juni bei den Karl-May-Festspielen in Eging am See einen Häuptling spielen. Außerdem stand der TV-Star für den Thriller "The Goodman" vor der Kamera und plant bereits seinen nächsten Theaterauftritt im Bühnenstück "Dracula". Auf die Frage nach einem möglichen Comeback bei "Unter uns" antwortete Kai gegenüber Bild nur ausweichend, aber offen: "Wer weiß, man soll nie nie sagen." Fans der Kultserie würden sich über ein Comeback ihres TV-Lieblings sicher freuen. Schon einmal entschloss er sich, der Soap den Rücken zu kehren, feierte jedoch sehr zur Freude der Zuschauer eine überraschende Rückkehr zur Serie. Darauf dürften viele "Unter uns"-Fans nun erneut hoffen.

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Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Kai Noll am Set von "Unter uns"

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Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Kai Noll beim RTL-Spendenmarathon 2017

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wcrART/ ActionPress Kai Noll, Schauspieler und Musiker