Leonardo DiCaprio plant ernste Zukunft mit Vittoria Ceretti

Die Oscar-Verleihung 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles dürfte für Leonardo DiCaprio (51) und Vittoria Ceretti (27) ein besonderer Abend gewesen sein – und zwar nicht nur wegen der goldenen Trophäen. Obwohl die beiden getrennt über den roten Teppich schritten und kein gemeinsames Posieren für die Fotografen stattfand, fanden sie im Saal sichtbar zueinander. Vertraute aus dem Umfeld des Schauspielers berichten gegenüber dem Magazin People, dass sich Leonardo in dieser Beziehung grundlegend anders verhalte als in früheren. Die Verbindung zu Vittoria sei von einer Tiefe, die man bei ihm bislang selten beobachtet habe. "Er ist offen für eine ernsthafte Zukunft mit ihr", zitiert People einen Insider.

2023 wurden Leonardo und Vittoria erstmals in Santa Barbara beim entspannten Spaziergang mit Eiskaffee und Eiscreme gesichtet, später begleitete das Model den Schauspieler auch zur Premiere seines Films "One Battle After Another" in Los Angeles und auf Teile seiner Pressetour nach New York. "Vittoria hat auch ihr eigenes Leben und ist sehr unabhängig, was ihn sehr anspricht, vor allem, wenn er wegen Dreharbeiten unterwegs ist und lange Tage am Set verbringt", so der Insider. Vittoria selbst betonte gegenüber der französischen Vogue, dass ein Leben an Leonardos Seite gar nicht so einfach sei: "Sobald du mit jemandem zusammen bist, der ein größeres Publikum hat als du, wirst du zur 'Freundin von' oder zum 'Freund von' – und das kann extrem nervig sein." Doch offenbar ist Leonardo die Strapazen wert. Vittoria habe sogar seine Mutter kennengelernt, die der Schauspieler schon öfter mit zu den Oscars genommen hat.

Wer Leonardos Liebesleben über die Jahre verfolgt hat, kennt ein scheinbar ungeschriebenes Gesetz: Keine seiner Freundinnen überschritt je die Altersgrenze von 25 Jahren, solange die Beziehung andauerte. Diese Beobachtung machte die Runde als sogenannter "25-Jahre-Fluch" und wurde in sozialen Medien und Boulevardmedien regelmäßig thematisiert. Tatsächlich reicht die Liste seiner prominenten Ex-Partnerinnen weit zurück: Bar Refaeli (40), Gisele Bündchen (45), Blake Lively (38), Erin Heatherton (37), Toni Garrn (33) und zuletzt Camila Morrone (28). Vittoria ist nun 27! "Das hier fühlt sich anders an als alles, was er bisher hatte", soll laut People eine Person aus seinem engsten Umfeld betont haben.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti bei den 98. Oscars, März 2026

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Getty Images Vittoria Ceretti, Model