Nicole Kidman verrät ihr Kusstrauma mit Alexander Skarsgård

Nicole Kidman (58) hat im Podcast "Las Culturistas" eine amüsante Anekdote aus ihrer Karriere geteilt. Die Oscar-Preisträgerin verriet den Podcast-Hosts Matt Rogers und Bowen Yang, was für sie beim Dreh ein absolutes No-Go ist. "Ich kann schlechten Atem nicht ausstehen", erklärte sie. "Du könntest der atemberaubendste Mann sein, und wenn du mit schlechtem Atem zu mir kommen würdest, denke ich nur: Nein. Wenn ich sage 'Atme mich an' und ich muss zurückweichen, yikes, dann bin ich raus." Und die Schauspielerin hat ihre Worte in die Tat umgesetzt, als es zu einer heiklen Situation mit ihrem Co-Star Alexander Skarsgård (49) kam.

Was genau passierte, klingt im ersten Moment wie eine harmlose Kleinigkeit – Alexander hatte kurz vor einer gemeinsamen Kussszene am Set von "Big Little Lies" doch tatsächlich einen Falafel-Wrap gegessen. Für Nicole jedoch war das alles andere als eine Lappalie. Mit einer Direktheit, die man von ihr kaum erwartet hätte, stellte sie die Situation klar und ließ keinen Zweifel daran, dass sie in dieser Hinsicht keine Kompromisse macht. "Ich bin sicher, er hat danach nie wieder Falafel gegessen. Ich sagte: 'Keine Falafel mehr. Nicht bevor du küsst, nicht bevor du die Liebe machst'", erinnerte sie sich mit einem Lachen. In der Serie spielten Nicole und Alexander das Ehepaar Celeste und Perry Wright, das nach außen hin perfekt wirkt, während Perry seine Frau ständig körperlich und verbal misshandelt. Die intensiven Szenen meisterten die beiden schließlich so überzeugend, dass sie dafür mit dem Emmy ausgezeichnet wurden.

Neben dem Set-Vorfall gab Nicole, die aktuell in "Scarpetta" zu sehen ist, in "Las Culturistas" noch mehr über ihre empfindliche Nase preis. Sie verriet, dass sie erleichtert war, als sie nach einer COVID-Erkrankung ihren Geruchssinn zeitweise verlor: "Endlich war ich frei", sagte sie. Inzwischen ist der Sinn zurück – und mit ihm ihr Faible für gute Düfte. Besonders schwärmte die Schauspielerin von Rihanna, die für sie den betörendsten Geruch überhaupt verströmt. "Wir müssen das nicht auseinandernehmen oder entschlüsseln, wisst einfach, dass es alles wahr ist. Es ist berauschend, ich werde ihr folgen", sagte sie über die Sängerin, der sie schon häufiger auf Events begegnet ist.

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Kevin Winter/Getty Images Alexander Skarsgard und Nicole Kidman bei den "Emmy Awards" 2017 in Los Angeles

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Frazer Harrison/Getty Images Alexander Skarsgard und Nicole Kidman bei Annual Screen Actors Guild Awards 2018

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Getty Images Alexander Skarsgard und Nicole Kidman im September 2017