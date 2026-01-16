Die Beziehungschronik von Kody Brown und seinen Ex-Frauen

Es war eine Verbindung voller Wendungen: Janelle Brown (56) und Kody Brown (56), bekannt aus der Reality-Serie Alle meine Frauen, trennten sich im Dezember 2022 – nach fast drei Jahrzehnten einer spirituellen Ehe, die enger kaum hätte sein können. Begonnen hatte alles deutlich früher, als ihre Familien zusammenwuchsen: Janelle lernte Kody in seinem Umfeld kennen. Ihre Mutter Sheryl und Kodys Vater William heirateten später, wodurch die beiden zu Stiefgeschwistern wurden. Als Janelle 1993 "Ja" sagte, war sie Kodys zweite Frau. Legal verheiratet war er zu dieser Zeit mit Meri Brown (55). Die Patchwork-Familie dehnte sich geografisch und emotional über Jahre hinweg aus – begleitet von TV-Kameras und großen Versprechen.

Die Chronik dieser Beziehung erzählt auch die Geschichte einer Großfamilie: 1994 schloss Kody eine weitere spirituelle Ehe mit Christine Brown (53), 2010 folgte Robyn Brown (47), die 2014 nach Kodys Scheidung von Meri zur legalen Ehefrau wurde. Robyn brachte drei Kinder aus ihrer früheren Ehe mit David Jessop mit. Kody adoptierte sie, später kamen zwei gemeinsame Kinder hinzu. Mit Janelle wurde Kody sechsmal Vater: Logan, Madison, Hunter, Robert Garrison, Gabriel und Savanah heißen ihre Kids. Insgesamt brachte es der Familienpatriarch auf 18 Kinder.

Weniger als zwei Jahre nach der Trennung von Janelle und Kody traf die Familie ein schwerer Schlag. Im März 2024 starb Sohn Robert Garrison im Alter von 25 Jahren. Wie die Polizei nach dem Abschluss der Untersuchungen laut Ok! bestätigte, beging Robert Suizid. Der Darsteller soll in seiner Vergangenheit mit Alkoholproblemen, Depressionen und mentalen Problemen zu kämpfen gehabt haben.

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

ActionPress Kody Brown, 2013

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Meri, Janelle, Christine und Robyn