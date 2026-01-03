Janelle Browns Kirche genehmigt die Scheidung von Kody

Janelle Brown (56) zieht einen klaren Schlussstrich: In einer Vorschau auf eine neue Folge von "Sister Wives" zeigt die Reality-TV-Bekanntheit ihr offizielles Schreiben, das die Apostolic United Brethren ausgestellt haben – die Kirche hat ihre spirituelle "Freigabe", also die Scheidung von Kody Brown (56), bestätigt. Die Szene entstand nach einem Termin mit Kirchenvertretern, in dem die Entlassung aus der ehelichen Bindung ausgesprochen wurde. "Ich habe es", sagt Janelle und hält das Papier in die Kamera. "Ich bin frei", erklärt sie glücklich. Der Moment markiert das Ende eines 29 Jahre dauernden, rein spirituell geschlossenen Ehebündnisses.

In dem Clip erzählt Janelle, wie überraschend leicht der Prozess für sie war. Die Kirchenführer seien freundlich gewesen und hätten sogar angeboten, Kody selbst über die Entscheidung zu informieren. "Es war, als ob eine Last von mir abgefallen wäre", schwärmt sie. Zuvor hatte die Mutter von sechs Kindern betont, dass sie nie aktiv über eine spirituelle Scheidung nachgedacht habe – bis Meri Brown (54) eine solche vollziehen ließ. Das Paar hatte sich bereits 2022 getrennt, seither galt der Kontakt als abgebrochen. In der Realityshow werden die Nachwirkungen des Bruchs weiter beleuchtet.

Im Rahmen von "Sister Wives" wird Janelle auch weiterhin ein Teil der Serie bleiben, während Kody inzwischen nur noch eine offizielle Ehe zu Robyn Brown pflegt. Seine anderen Ex-Frauen – Christine Brown und Meri Brown – hatten sich bereits 2021 beziehungsweise 2023 von ihm getrennt. Trotz des endgültigen Bruchs blickt Janelle ohne Verbitterung auf die gemeinsame Vergangenheit in der polygame Beziehung zurück. "Ich bereue nichts in den letzten 30 Jahren", sagt sie im Preview und betont, sie würde alles wieder so machen, um diese Familie und ihre Kinder zu haben.

Getty Images Janelle Brown zu Gast in den SiriusXM Studios in New York am 21. November 2023

Imago Janelle und Kody Brown am Flughafen in Los Angeles, 2014

Imago Kody Brown mit Robyn, Janelle, Christine und Meri bei Presseterminen zu "The Sister Wives" in Las Vegas