Teresa Palmer ergattert Rolle in neuer "God of War"-Serie

Teresa Palmer (39) kann sich über eine aufregende neue Herausforderung freuen: Die 39-jährige Schauspielerin wird in der kommenden Serienadaption des Videospiels "God of War" für Prime Video eine Hauptrolle übernehmen. Wie Deadline berichtet, wird Teresa die Rolle der Phoebe alias Sif, der Frau von Thor und Göttin der Familie, darstellen. An ihrer Seite ist Ryan Hurst (49), der in der Live-Action-Serie Kratos, den titelgebenden Charakter, spielt. Die Geschichte folgt Kratos und seinem Sohn Atreus auf einer emotionalen Reise, bei der sie die Asche von Ehefrau und Mutter Faye verstreuen wollen. Gedreht wird bereits in Vancouver, und Prime Video hat sich für gleich zwei Staffeln entschieden.

Die Produktion, die auf dem gleichnamigen Kult-Videospiel basiert, wirft auch inhaltlich einen intensiven Blick auf die Dynamik zwischen Vater und Sohn, die zwischen Gottesbild und Menschlichkeit variiert. Neben Teresa und Ryan werden noch weitere Darstellende erwartet, deren Besetzung jedoch noch nicht bekannt gegeben wurde. Mit ihrer vielbeachteten Serie "The Family Next Door" und den Projekten "The Last Anniversary" und "Mix Tape" hat die Schauspielerin zuletzt bewiesen, dass sie sowohl die Dramatik als auch die Leichtigkeit verschiedenster Rollen meistern kann. Daher scheint die Wahl für die facettenreiche Rolle der Phoebe mehr als passend.

Privat läuft es für Teresa ebenfalls rund: Ende letzten Jahres durfte sie ihr fünftes Kind begrüßen und gab kürzlich Einblicke in ihren turbulenten Alltag als Schauspielerin und fünffache Mutter. Die Australierin, die auch als Model und Unternehmerin aktiv ist, schwärmte in Interviews immer wieder davon, wie sie ihre Lebensfreude trotz des stressigen Zeitplans bewahren kann: "Am Ende des Tages zählt, dass wir lachen und füreinander da sind." Nun freut sich Teresa, auf eine neue künstlerische Reise zu gehen – diesmal allerdings als Göttin in einer mythischen Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teresa Palmer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Teresa Palmer bei der Oscar-Party der Vanity Fair im Februar 2012

Anzeige Anzeige

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer, September 2025