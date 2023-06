Teresa Palmer stillt seit fast zehn Jahren ununterbrochen

Was für eine lange Zeit! Teresa Palmer (37) und ihr Mann Mark Webber (42) sind Eltern von vier gemeinsamen Kindern – diese haben ein Alter von zwei bis sechs Jahren. Hinzu kommt ein Teenager-Sohn aus einer früheren Beziehung ihres Mannes. Da bleibt wohl eher weniger Zeit für Zweisamkeit, geschweige denn solche, in der die Schauspielerin mal ganz für sich sein kann. Und tatsächlich: Wie Teresa jetzt verrät, stillt sie seit ihrer ersten Geburt im Jahr 2014 ununterbrochen.

"Ich bin bei Tag 3.367, also sind meine Brüste ziemlich anpassungsfähig", scherzt Teresa im Interview mit Marie Claire Australien. Laut eigener Aussage habe die 37-Jährige nicht nur ihre älteren Kinder während der Schwangerschaft gestillt, sondern auch regelmäßig zwei Kinder gleichzeitig – eine Praxis, die als "Tandem-Stillen" bezeichnet wird. Und auch die direkte Reaktion ließ da nicht lange auf sich warten. Denn wie die mehrfache Mutter berichtet, seien ihre Brüste "am Ende des Tages doppelt so groß" gewesen.

Die "Warm Bodies"-Darstellerin scheut bis heute nicht davor zurück, neben den Höhen auch über die Tiefen des Mamaseins zu sprechen. Sie hatte in einem Instagram-Post von 2021 betont, dass das ununterbrochene Stillen nicht spurlos an ihr vorbeigehe. "An manchen Tagen ist es sehr anstrengend, ich bin völlig erschöpft und will einfach nur meinen Körper zurück. An anderen Tagen bin ich zutiefst dankbar", hatte Teresa damals geschrieben.

