Nach Fehlgeburt: Teresa Palmer erwartet Baby Nummer fünf

Hinter Teresa Palmer (39) liegen harte Monate. Im Mai des vergangenen Jahres machte die australische Schauspielerin öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Umso größer dürfte die Freude nun über folgende Nachricht sein: Teresa ist erneut schwanger und erwartet ihr fünftes Kind! "Unsere Familie wächst. Überwältigt von Dankbarkeit, noch einen Kleinen in unserem Leben begrüßen zu dürfen. Fühlt sich an wie ein Traum", schreibt sie zu einer Fotostrecke auf Instagram, auf der man ihren deutlich wachsenden Babybauch sehen kann.

In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche Glückwunschbekundungen ihrer Fans. So schreibt ein Social-Media-Nutzer voller Freude: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Das ist so aufregend." Auch Jamie King (45) lässt es sich nicht nehmen und hinterlässt Teresa einen lieben Kommentar: "All die Träume, die du dir immer gewünscht hast. Ich freue mich so für dich!" Einige Fans drücken ihre Aufregung auch in Form von Herz-Emojis aus, die sie fleißig unter dem Beitrag posten.

Dass Teresas fünfte Schwangerschaft ein dramatisches Ende nahm, machte die 39-Jährige mit einem emotionalen Instagram-Video publik. "Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, diese kleine Seele, mein fünftes Baby, in den vergangenen drei Monaten in meinem Herzen und Körper tragen zu dürfen. Manchmal passieren Dinge im Leben, die wir einfach nicht verstehen", hieß es damals. Insgesamt hat Teresa vier gemeinsame Kinder mit ihrem Ehemann Mark Webber (44), die im Alter zwischen 11 und drei Jahren sind. Natürlich muss hier auch ihr Regenbogen-Baby erwähnt werden, das wohl für immer einen Platz in Teresas Herzen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Anzeige