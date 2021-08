Für Teresa Palmer (35) heißt es jetzt wieder Windeln wechseln! Die Schauspielerin hatte im Februar verkündet, dass sie erneut in freudiger Erwartung ist. Sie und ihr Ehemann Mark Webber (41) sind bereits stolze Eltern von drei gemeinsamen Kids und einem Sohn aus einer früheren Beziehung ihres Gatten. Nun war es endlich so weit und das neueste Mitglied der Rasselbande erblickte das Licht der Welt: Die Australierin hat ein Mädchen bekommen!

Das gab sie ihrer Netz-Gemeinde nun via Instagram preis. Mit mehreren Fotos ihres Babys hieß Teresa Nachwuchs Nummer vier in der Familie willkommen: "Darf ich vorstellen, unsere Tochter Prairie Moon Palmer, die am Dienstagmorgen, den 17. August, bei Sonnenaufgang geboren wurde, umgeben von ihren Geschwistern, die ganz verliebt in sie sind." Dass Forest (4), Bodhi (7) und Poet (2) in ihre jüngste Schwester total vernarrt sind, zeigt sogar eines der Bilder ganz deutlich, auf dem sie mit ihr schmusen.

Den Babynews-Post kommentierten bereits viele Promi-Freunde und Fans des "Warm Bodies"-Stars – unter anderem Ex-Vampire Diaries-Darstellerin Phoebe Tonkin (32), Schauspielerin Amanda Booth und auch Jenna Dewan (40). Letztere schrieb Teresa: "Deine Familie... wirklich einen herzlichen Glückwunsch."

Teresa Palmer mit ihrer Familie im Juni 2021

Teresa Palmer, Schauspielerin

Mark Webber und Teresa Palmer

