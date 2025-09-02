Fünftes Kind: Teresa Palmer zeigt stolz wachsenden Babybauch

Teresa Palmer (39) schwelgt im Mutterschaftsglück! Die Schauspielerin erwartet ihr fünftes Kind. Nun teilt sie ein bezauberndes Foto auf Instagram, das die Herzen ihrer Fans höherschlagen lässt. Es zeigt Teresa, wie sie mit ihren drei Kindern auf dem Sofa kuschelt, während ihr wachsender Babybauch deutlich in Szene gesetzt ist. "Ich bleibe genau hier", schreibt die "Warm Bodies"-Bekanntheit liebevoll zu dem Schnappschuss und verrät zudem, dass sie sich gerade in ihrer 38. Schwangerschaftswoche befindet. Ihre Follower freuen sich, dass die TV-Bekanntheit sie so an ihrem Glück teilhaben lässt.

Doch nicht nur der kommende Familienzuwachs sorgt bei dem "Lights Out"-Star für Veränderungen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark Webber (45) und ihren Kindern plant Teresa den Umzug nach Byron Bay, wo schon namhafte Prominente wie Chris Hemsworth (42) zu Hause sind. Ihr luxuriöses Anwesen in Los Angeles steht inzwischen zum Verkauf, wie die Blondine ihren Fans kürzlich im Netz mitteilte. Mark und Teresa haben bereits vier gemeinsame Kinder, darunter Bodhi, Forest, Poet und Prairie, denen sich auch Marks Sohn Isaac aus einer früheren Beziehung liebevoll anschließt.

Im Mai des vergangenen Jahres musste die Australierin einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Auf Social Media gab sie damals bekannt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. "Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, diese kleine Seele, mein fünftes Baby, in den vergangenen drei Monaten in meinem Herzen und Körper tragen zu dürfen. Manchmal passieren Dinge im Leben, die wir einfach nicht verstehen", schrieb sie damals in einem emotionalen Post.

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer, September 2025

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer, Schauspielerin

Instagram / teresapalmer Mark Webber und Teresa Palmer