Zehnter Hochzeitstag: Teresa Palmer schwärmt von ihrem Mark!

Teresa Palmer (37) ist immer noch überglücklich! Die Schauspielerin geht bereits seit einigen Jahren mit Mark Webber (43) durchs Leben, der ebenfalls als Schauspieler tätig ist. Im Jahr 2013 hatten die beiden den Bund fürs Leben geschlossen. In den letzten Jahren hatten die Filmstars die vier gemeinsamen Kinder Poet Lake, Forest Sage, Bodhi Rain und Prairie Moon bekommen. Zum 10. Hochzeitstag machte Teresa ihrem Mark kürzlich eine romantische Liebeserklärung.

Auf Instagram teilte die "Warm Bodies"-Darstellerin einige Bilder von sich und ihrem Mann, die über die letzten Jahre geknipst worden waren. Dazu schrieb sie: "Ich liebe dich. Bei dir ist alles möglich. Glückliche zehn Jahre dieses unglaublichen Lebens zusammen. Mein Seelenverwandter. Alles Gute zum 10. Hochzeitstag, Mark Allen Webber".

Mark schien von Teresas Worten ziemlich gerührt gewesen zu sein. "Die Zeit stand heute Abend einen Moment lang still, als ich in deine Augen sah. Ich habe alles gesehen. Alles, was war, und alles, was kommen wird. Zusammen. Für immer..." kommentierte er den Instagram-Post seiner Frau.

