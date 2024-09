Nach Fehlgeburt: Teresa Palmer strahlt auf dem roten Teppich

Teresa Palmer (38) zeigte sich am Freitagabend breit lächelnd und entspannt auf dem roten Teppich des Toronto International Film Festivals. Die australische Schauspielerin trug ein bezauberndes Babydoll-Kleid mit einem weißen Peter-Pan-Kragen, passendem Taillenband und Manschetten. Das kurze schwarze Kleid legte den Fokus auf ihre schlanke Figur, während schwarze High Heels das Outfit perfekt ergänzten. Teresa wählte ein auffälliges Make-up mit leuchtendem Highlighter, pfirsichfarbenem Lidschatten und rosa Lippenstift. Ihre blonden Haare hatte sie nach hinten gebunden und trug dazu goldene Ohrringe sowie eine schwarze Clutch.

Die Premiere in Toronto war der erste öffentliche Auftritt Teresas nach einer tragischen Nachricht: Die 38-Jährige erlitt eine Fehlgeburt, nachdem sie drei Monate zuvor zum fünften Mal schwanger geworden war. Im Mai teilte die "Fall Guy"-Darstellerin ein herzzerreißendes Video auf Instagram, in dem sie zunächst voller Freude einen positiven Schwangerschaftstest ihrer Familie, einschließlich Ehemann Mark (44), zeigte. Später im Clip brach sie in Tränen aus, als sie von dem Verlust ihres Babys erzählte. In der Bildunterschrift schrieb der Filmstar: "Es fühlt sich gut an, meine Geschichte teilen zu können. Ich bin dankbar für meine Leute, die mich in dieser Zeit unterstützt haben."

Teresa und ihr Ehemann Mark, die seit 2013 verheiratet sind, teilen bereits vier Kinder: Bodhi Rain, Forest Sage, Poet Lake und Prairie Moon. Zusätzlich ist die Leinwandschönheit eine engagierte Stiefmutter für Marks 15-jährigen Sohn Isaac Love aus seiner früheren Beziehung mit der Schauspielerin Frankie Shaw. Trotz des Drucks und der Herausforderungen, fünf Kinder großzuziehen, betonte sie in einem früheren Interview mit Daily Telegraph, dass sie plane, die Familie weiter zu vergrößern und sich sogar Zwillinge wünsche.

Mark Webber, mit seiner Frau Teresa Palmer im November 2022

Teresa Palmer, Schauspielerin

