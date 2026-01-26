Megan Fox und Ex MGK genießen Familienessen mit Tochter Saga

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) wurden am Sonntagabend bei einem gemeinsamen Abendessen mit ihrer Tochter Saga gesehen. Das Trio machte es sich dabei in einem Restaurant gemütlich und zeigte sich sichtlich entspannt und vertraut, wie Fotos zeigen, die TMZ vorliegen. Statt Glamour-Look trugen die Schauspielerin und der Musiker legere Kleidung mit Jogginghosen und Turnschuhen, während sie offensichtlich die Zeit miteinander und mit ihrem kleinen Mädchen genossen.

Wie das Magazin berichtet, leben Megan und Machine Gun Kelly jedoch weiterhin getrennt und treffen sich in der Regel nur zu Anlässen, bei denen es um ihr Kind geht. Ihr Verhältnis soll sich auf das gemeinsame Elternsein beschränken, wie ein Insider zudem erst kürzlich dem People Magazine bestätigte. Trotzdem wirken sie bei öffentlichen Auftritten immer wieder harmonisch – sei es bei diesem Dinner-Date, einem Ausflug in den L.A. Zoo oder bei einem Besuch im Getty Center. Sogar eine gemeinsame Reise nach Costa Rica soll es gegeben haben. Offensichtlich bemühen sich die beiden trotz der Trennung, eine gute Basis für ihr Co-Parenting zu schaffen.

Megan, die neben Saga noch drei Söhne aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (52) hat, scheint besonders viel Wert darauf zu legen, dass ihre Kinder auch nach den Trennungen in harmonischen Familienverhältnissen aufwachsen können. Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hat ebenfalls eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Die Schauspielerin und der Musiker waren seit 2020 ein Paar und hatten sich im Januar 2022 verlobt – jedoch nie geheiratet. Die Geburt ihrer Tochter im März 2025 folgte kurz nach dem Ende ihrer romantischen Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Anzeige Anzeige

T.Jackson / Backgrid / Action Press Megan Fox und Machine Gun Kelly in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Oktober 2014 in Berlin