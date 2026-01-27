MGK zeigt entzückenden Moment zwischen Casie und Saga

Machine Gun Kelly (35) hat auf Instagram intime Momente seines Familienlebens geteilt, die die Herzen seiner Fans höherschlagen lassen. In einem Recap-Video zum Abschluss des ersten Teils seiner "Lost Americana"-Tour gewährte der Musiker seltene Einblicke hinter die Kulissen. Einer der rührendsten Clips zeigte seine 16-jährige Tochter Casie Baker (16), wie sie seiner zehn Monate alten Tochter Saga Blade Fox-Baker, die er gemeinsam mit Megan Fox (39) hat, dabei half, auf ein Bett zu klettern. Gekleidet in einen süßen, gepunkteten Strampler verbrachte die kleine Saga danach eine entspannte Zeit mit ihrer großen Schwester.

Doch damit nicht genug: MGK, dessen bürgerlicher Name Colson Baker ist, machte auch während seiner Konzerte klar, wie wichtig ihm seine beiden Töchter sind. Bei einem seiner Auftritte im November widmete er die Show explizit den beiden Mädchen und erklärte vor seinem Auftritt: "Ich möchte diese Show meinen zwei kleinen Mädchen widmen. Meine älteste, Casie, ist viel zu schnell groß geworden." Passend dazu wurden auf den Bildschirmen rührende Fotos aus den vergangenen Jahren mit Casie gezeigt, was bei den Fans für emotionale Reaktionen sorgte, wie E! Online berichtet.

Die Beziehung von MGK zu seinen Töchtern spielt eine zentrale Rolle in seinem Leben. Während Casie aus seiner früheren Beziehung mit Emma Cannon stammt, kam Saga 2025 als erstes gemeinsames Kind mit Megan Fox zur Welt. Die beiden Schwestern scheinen sich blendend zu verstehen, und der Musiker zeigt sich regelmäßig gerührt von solchen Momenten. Neben seiner Karriere als Rockmusiker nimmt sich MGK immer wieder Zeit für seine Familie und teilt besondere Augenblicke, wie zum Beispiel, als er Saga das Spielen auf einem Regen-Trommel-Instrument zeigte. "Offensichtlich ist das der beste Start in den Tag", sagte er bei einem ähnlichen Anlass voller Stolz.

Getty Images Machine Gun Kelly, Juni 2025

Instagram / machinegunkelly Süßer Moment zwischen den Töchtern von Machine Gun Kelly Casie und Saga.

IMAGO / SOPA Images Machine Gun Kelly, Musiker