Megan Fox und MGKs Beziehung beschränkt sich aufs Elternsein

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) haben ihre Romanze wohl endgültig hinter sich gelassen – und konzentrieren sich seit der Geburt ihrer Tochter ganz auf das gemeinsame Elternsein. Das berichtete ein Insider exklusiv dem People Magazine. Demnach sind Megan und der Musiker schon seit über einem Jahr kein Paar mehr. Ihre Tochter Saga Blade kam im März 2025 zur Welt, kurz nachdem sich die beiden getrennt hatten. Seither gehe es ihnen ausschließlich darum, als Eltern zu funktionieren und den Alltag mit Baby zu organisieren. "Was sie in romantischer Hinsicht hatten, ist vorbei", erklärte die anonyme Quelle gegenüber dem Magazin.

"Ihre Beziehung dreht sich nur noch ums Co-Parenting", heißt es in dem Bericht. Megan richte ihren Fokus auf ihre Kinder und das neue Kapitel als Vierfach-Mutter. Neben Baby Saga hat die "Transformers"-Darstellerin die Söhne Noah, Bodhi und Journey aus der Ehe mit Brian Austin Green (52). Auch Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, ist bereits Vater einer Tochter namens Casie. Eine neue Liebe spiele für Megan laut dem Insider derzeit keine Rolle. "Es gibt nichts Ernstes auf romantischer Ebene in Megans Leben, aber sie verschließt sich dem nicht. Sollte sich etwas ergeben und es sich richtig anfühlen, wäre sie offen dafür. Sie denkt nur gerade nicht daran und ist nicht auf der Suche", sagte die namentlich nicht näher bezeichnete Quelle.

In der Vergangenheit hatten Megan und Machine Gun Kelly mit ihrer turbulenten Beziehung immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ob durch gemeinsame Auftritte bei Preisverleihungen oder mysteriöse Andeutungen, bei denen die Öffentlichkeit ein mögliches Liebescomeback vermutete, das Interesse an dem Paar blieb stets groß. Die Geburt von Saga Blade und die neue Realität als getrennt erziehende Eltern markieren nun einen Wendepunkt. Megan scheint sich in ihrer Mutterrolle voll und ganz wohlzufühlen und konzentriert sich auf das Familienleben, während die Gerüchte und das Spektakel um ihre frühere Beziehung langsam abebben.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Getty Images Megan Fox im April 2024