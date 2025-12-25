Pete Davidson schwärmt von Kumpel MGKs cooler Tochter

Pete Davidson (32) hat seinem Freund Machine Gun Kelly (35) und dessen Tochter Casie Colson Baker (16) eine besondere Liebeserklärung gemacht – und dabei gleich verraten, was er sich fürs Vatersein von ihm abschaut. Im Gespräch mit People sagte der Comedian über die 16-Jährige, die ihren Vater Anfang des Jahres zu den Daily Front Row Fashion Media Awards begleitete: "Sie ist cooler als wir alle." Pete, der mit seiner Freundin Elsie Hewitt sein erstes Kind erwartet, sprach dabei auch über Ratschläge von MGK, mit dem er seit Jahren eng befreundet ist. Besonders hängen geblieben sei ihm ein Satz: "Du bist die erste Person im Leben des Kindes, also wird es dich immer lieben."

Der "Saturday Night Live"-Star verriet außerdem, wie sehr ihn MGKs Umgang mit seinen Kindern beeindruckt. "Ich kenne ihn in so vielen Facetten – super gangster, super lustig und dann wieder sensibel und unglaublich süß", sagte Pete gegenüber People. Schon zuvor hatte er den Musiker als "vielleicht talentierteste Person" gelobt und betont, dass MGK rappen, Gitarre spielen, rocken und schauspielern könne. Auch über Tochter Casie schwärmte Pete: Sie lege keinen Wert auf Glamour, liebe einfach ihren Vater, sei gut in der Schule und habe bereits ihren Führerschein. Zudem sprach Pete über sein eBay-Projekt: Mit Tuner Tony Angelo baute er einen "Dad Van" auf Honda-Odyssey-Basis. Ein zweiter Van wurde versteigert, der Erlös geht an Answer the Call. eBay will das Höchstgebot bis zu 42.691 Euro matchen.

Casie ist die Tochter des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, und seiner Ex Emma Cannon. Gelegentlich begleitet sie ihren Vater zu roten Teppichen, hält ihr Privatleben ansonsten jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Freunde beschreiben sie als bodenständig, bei Events zeigt sich die Schülerin meist ruhig und aufmerksam – ein deutlicher Kontrast zum oft schrillen Auftreten ihres Vaters. Pete und MGK verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, die weit über gemeinsame Auftritte hinausgeht. Privat verbrachten sie viel Zeit miteinander, unterstützten sich gegenseitig und standen immer wieder gemeinsam auf der Bühne. Auch Casie war dabei häufig als stiller Rückhalt an der Seite ihres Vaters zu sehen.

Getty Images Pete Davidson und Machine Gun Kelly, September 2025

Getty Images Casie Baker und MGK bei den Fashion Media Awars in New York City, September 2025

Getty Images Machine Gun Kelly und Pete Davidson, März 2020