Flirt-Alarm: MGK kommentiert Megan Fox' heiße Insta-Fotos

Megan Fox (39) sorgt erneut für Aufsehen in den sozialen Medien und heizt damit die Spekulationen um ihre Beziehung zu Machine Gun Kelly (35) weiter an. Am 10. März veröffentlichte die Schauspielerin eine Reihe freizügiger Schnappschüsse auf Instagram, auf denen sie in BH, engem Minirock, hohen Stiefeln und einem sichtbaren String posierte. Zu den Aufnahmen, die Megan auf allen Vieren zeigen, während sie verführerisch in die Kamera blickt, schrieb sie: "Liebe war das wildeste Monster von allen." Unter dem Post, der über zwei Millionen Likes sammelte, ließ es sich der Rapper nicht nehmen, einen eindeutigen Kommentar zu hinterlassen: "Ich freue mich riesig, dass wir ein Baby bekommen haben", schrieb Machine Gun Kelly.

Die flirtende Bemerkung des Musikers brachte die Fans sofort dazu, über den aktuellen Beziehungsstatus des Paares zu rätseln. "Flirten Mama und Papa schon wieder?", fragte ein Follower, während ein anderer wissen wollte: "Seid ihr offiziell wieder zusammen?" Bereits Anfang März hatte Machine Gun Kelly unter Megans Post nach einer längeren Social-Media-Pause kommentiert: "Freut mich, dass ich deine Telefonnummer habe." Laut einem Insider von Ok! verbringen die beiden, deren gemeinsame Tochter Saga am 27. März 2025 zur Welt kam, viel Zeit zusammen. "Sie verhalten sich wie ein Paar, aber sie haben kein Etikett darauf geklebt oder etwas offiziell gemacht", verriet die Quelle.

Megan und Machine Gun Kelly waren 2020 zusammengekommen und verlobten sich im Januar 2022. Die Beziehung der beiden verlief seitdem turbulent, im November 2024 sollen sie sich getrennt haben, bevor Megan schwanger wurde. Neben der gemeinsamen Tochter Saga ist die Schauspielerin bereits Mutter von drei Kindern aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (52). Machine Gun Kelly hat eine 16-jährige Tochter namens Casie aus einer früheren Beziehung. Ende 2024 begab sich der Rapper in eine Entzugsklinik, um clean zu werden. "Familie ist mir einfach zu wichtig", erklärte er zu seiner Entscheidung. Ein Insider betonte gegenüber Ok!, dass Machine Gun Kelly "großartig mit dem Baby" sei und Megan die gemeinsame Zeit sehr genieße. Ob die beiden ein Paar sind oder wieder werden, wird also die Zeit zeigen.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021