Genervt beim Nachspiel? Mikrofon-Vorwurf gegen Sonja Zietlow

Nach dem Ende der viel diskutierten Dschungelcamp-Staffel 2026 sieht sich Sonja Zietlow (57), die das Format mit dem offiziellen Titel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nun bereits seit 20 Jahren moderiert, einmal mehr mit Kritik konfrontiert. Bei der Aufzeichnung des "Nachspiels", das am vergangenen Sonntag auf RTL ausgestrahlt wurde, soll die Moderatorin genervt auf Reaktionen des Livepublikums reagiert haben. Wie Gäste, die im Studio vor Ort waren, nun in einem Livestream auf Instagram behaupten, sei Sonjas Mikrofon zeitweise versehentlich eingeschaltet gewesen. Dabei habe man mitbekommen, wie sich die 57-Jährige über Zustimmung für Aussagen von Kandidatin Ariel (22) geärgert haben soll. Diese Vorwürfe sind bislang zwar nicht bestätigt. Dennoch fordern viele Fans Sonjas Absetzung.

Doch nicht nur Sonja steht im Kreuzfeuer: Die Sendung an sich polarisiert. In dem besagten Livestream, an dem unter anderem Samira Yavuz (32), Ariel und Stephen Dürr (51) teilnahmen, berichtete eine Frau aus dem Publikum: "Ariel, so viel, das du gesagt hast, wurde nicht ausgestrahlt." Auch Samira, die als Zweitplatzierte aus dem Camp hervorging, bestätigte: "Da hat ja so viel gefehlt." Zudem habe auch Jan Köppen (42), der sich mit seiner Kollegin nicht immer einig gewesen zu sein scheint, eigentlich deutlich mehr gesagt, als letztendlich im Fernsehen zu sehen war. Auf Anfrage von t-online erklärte eine RTL-Sprecherin dazu: "Bei einer Aufzeichnung wird deutlich mehr gesprochen, als am Ende ins Fernsehen passt. Wir verdichten dramaturgisch – nicht nach Sympathie, sondern nach redaktioneller Relevanz."

Während der gesamten Dschungelcamp-Staffel hatte Sonja bereits viel Kritik einstecken müssen. Während der zwei Wochen warfen ihr viele Zuschauer vor, deutlich Sympathie für den späteren Sieger Gil Ofarim (43), der wegen eines Skandals allerdings umstritten war, durchblicken zu lassen. Mit Ariel hingegen konnte sie augenscheinlich wenig anfangen. Moderationskollege Jan, der sich nach dem ganzen Trubel eine Auszeit nahm, zeigte sich beim "Nachspiel" eher nachdenklich. Er gestand ein, dass er sich über sein eigenes Verhalten ärgere und in manchen Situationen bei Gil hätte kritischer nachfragen sollen. Sonja äußerte sich dazu jedoch nicht. Bei der Aftershow-Party hatte die Moderatorin bereits für Aufsehen gesorgt, als sie das Verhalten anderer Stars gegenüber Gil als "cringe" bezeichnete – auch das empfanden viele Zuschauer als zu unkritisch.

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

RTL, RTL Ariel, Gil Ofarim

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow