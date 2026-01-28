Bill Cosby gesteht Quaalude-Rezepte zur Betäubung von Frauen

In einer neuen eidesstattlichen Aussage hat Schauspieler Bill Cosby (88) zugegeben, ein Rezept für das Beruhigungsmittel Quaaludes insgesamt siebenmal nachgefüllt zu haben – und das mit der Absicht, die Pillen Frauen zu geben, um Sex mit ihnen zu haben. Das berichtet TMZ. Diese brisante Enthüllung liegt einer Klage zugrunde, die von einem seiner mutmaßlichen Opfer, Donna Motsinger, eingereicht wurde. Die ehemalige Bedienung eines bekannten Restaurants in Kalifornien wirft Bill vor, sie im Jahr 1972 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Bill bestreitet die Vorwürfe und will die Klage abweisen lassen.

Laut seinen Aussagen hatte Bill die Rezepte von einem befreundeten Gynäkologen namens Dr. Leroy Amar erhalten, der damals Gast bei einem Pokerabend war, den Bill veranstaltet hatte. Dr. Amar, dessen Approbation 1979 widerrufen wurde, stellte ihm die Verschreibung der berüchtigten weißen, runden Pillen aus. Während die Schauspiellegende behauptet, dass er das Mittel nie selbst eingenommen oder tatsächlich zur Betäubung von Frauen genutzt habe, beschreibt Donna eine andere Version der Ereignisse. Sie gibt an, dass Bill ihr eine sogenannte "Aspirin" gegeben habe, woraufhin sie das Bewusstsein verlor und am nächsten Morgen halb entkleidet erwachte.

Bill Cosby, der einst als "Amerikas Lieblingsvater" durch die "Bill Cosby Show" berühmt wurde, gerät durch die neuen Aussagen und die anhaltenden Vorwürfe weiter unter Druck. Bereits in der Vergangenheit begleiteten ähnliche Anschuldigungen seinen Namen, auch wenn er immer wieder betonte, unschuldig zu sein. Der inzwischen 88-jährige Schauspieler, der seine Karriere über Jahrzehnte hinweg prägte, sieht sich nun mit einer tieferen Aufarbeitung seiner Vergangenheit konfrontiert – ein ungewöhnlicher und düsterer Tiefpunkt für jemanden, der lange als moralisches Vorbild galt.

Getty Images Bill Cosby verlässt mit Andrew Wyatt das Gerichtsgebäude in Norristown nach dem Schuldspruch im Wiederaufnahmeverfahren

Getty Images Bei einer Gerichtsverhandlung in Norristown: Bill Cosby verlässt den Gerichtssaal während sein Wiederaufnahmeverfahren läuft

