Warum Henry Cavill als James Bond aus dem Rennen ist

Henry Cavill (42) hat sich jetzt selbst zu den langjährigen Spekulationen geäußert, ob er die Rolle des James Bond übernehmen könnte. Der Schauspieler räumte in einem Interview die Gerüchte um eine mögliche Besetzung als Nachfolger von Daniel Craig (58) aus dem Weg und nannte einen eindeutigen Grund für seine Absage: sein Alter. "Mit 42 würde ich wahrscheinlich als etwas zu alt angesehen werden, um jetzt noch anzufangen", erklärte Henry laut dem Portal Collider. Dabei betonte er, dass er die legendäre Agentenrolle nie selbst abgelehnt hätte und wie viele andere Darsteller schon immer großes Interesse an der Figur des berühmtesten Agenten der Welt gehabt habe.

Bereits beim Casting für "Casino Royale" war Henry einer der größten Konkurrenten von Daniel gewesen, was sein damaliges Interesse an der Rolle deutlich machte. Doch die begehrte Rolle ging damals an Daniel, der den Geheimagenten in fünf Filmen verkörperte und mit "Keine Zeit zu sterben" einen endgültigen Schlussstrich unter seine Zeit als 007 zog. Seitdem wird intensiv nach einem neuen Darsteller gesucht, wobei Henrys Name immer wieder ins Spiel gebracht wurde.

Für Fans des Schauspielers gibt es dennoch Grund zur Freude: Henry wird in dem kommenden "Highlander"-Reboot zu sehen sein, für das bereits erste Bilder veröffentlicht wurden. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den nächsten Bond-Film auf Hochtouren. Amazon MGM hat bereits bestätigt, dass Denis Villeneuve (58) die Regie übernehmen wird, während Steven Knight (66), der Schöpfer der Serie Peaky Blinders, das Drehbuch verfassen soll. Laut Collider gelten derzeit Callum Turner (36) und Jacob Elordi (28) als größte Favoriten für die Titelrolle des legendären Geheimagenten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton in Beverly Hills