Kendra Wilkinson schießt scharf gegen Alterskritiker

Kendra Wilkinson (40) hat sich jetzt entschieden gegen Kritik an ihrem Aussehen gewehrt. Anlässlich des internationalen Frauentags veröffentlichte das ehemalige Playmate ein Selfie auf Instagram und adressierte dabei Kommentare, die sie in letzter Zeit über ihr Äußeres und ihr Alter erhalten hatte. Die 40-Jährige schrieb, dass viele Menschen in den sozialen Medien behaupten würden, sie sei schlecht gealtert. "Ich bin damit ok, schlecht zu altern", konterte der Realitystar. Sie fügte hinzu, dass sie aus irgendeinem Grund glücklicher sei als je zuvor, selbst mit etwas Gewichtszunahme und Falten. Sie wolle ihr Glück nicht wieder an negative Energie knüpfen.

Kendra versicherte ihren Followern, dass sie eine ausgeglichene, alleinstehende, positive und spaßige Frau sei, die das Leben liebt. "Ich hoffe, dass ich dieses Gefühl für immer beibehalten kann, nachdem ich hart daran gearbeitet habe, an diesen Punkt zu gelangen", schrieb sie. Die Mutter von zwei Kindern erklärte, sie sei sehr jung gewesen, als sie mit der Fernsehkarriere begonnen habe und habe 20 chaotische Jahre damit verbracht, andere zu beeindrucken. Jetzt gehe es aber um sie selbst, auch wenn sie weniger Geld und deutlich weniger Ruhm habe. In ihrem Post stellte sie sich neu vor und teilte mit, dass sie heute als Maklerin arbeite und vor allem das Aufwachsen ihrer beiden Kinder beobachten könne, was ihr größtes Glück darstelle. Kendras Post wurde von zahlreichen Fans unterstützt, darunter auch von ihrem ehemaligen Playmate Crystal Harris (39), die schrieb: "Auf diejenigen, die wachsen und weitergehen zu dem Leben, das auf uns wartet."

Kendra wurde durch die E!-Realityshow "The Girls Next Door" bekannt, in der ihr Leben mit dem verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91) und dessen anderen Freundinnen Bridget Marquardt (52) und Holly Madison (46) dokumentiert wurde. Sie war erst 18 Jahre alt, als sie in die Playboy Mansion einzog. Später hatte sie ihre eigenen Shows "Kendra" und "Kendra on Top". Die Realitydarstellerin hat bereits im Januar 2025 auf Kommentare über ihr Gewicht reagiert und damals in einem Instagram-Post erklärt, dass ein wenig Gewichtszunahme und das Älterwerden für sie kein Versagen darstellen würden. Sie teilt sich die 16-jährige Tochter Alijah Mary und den 11-jährigen Sohn Hank (43) Randall IV mit ihrem Ex-Mann Hank Baskett.

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Getty Images Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, 2005

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Getty Images Bridget Marquardt, Hugh Hefner, Holly Madison und Kendra Wilkinson im Juni 2008

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Getty Images Kendra Wilkinson und Hank Baskett mit ihren Kindern Hank und Alijah