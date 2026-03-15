Tränen am Set: Rührende Überraschung bei "Bridgerton"

Bei den Dreharbeiten zu einer der traurigsten Szenen von Bridgerton Staffel 4 konnten die Stars ihr Lachen nicht zurückhalten: Während der Cast die Beerdigung der Serienfigur John Stirling abdrehte, ließ es sich ein Star nicht nehmen, selbst bei den Dreharbeiten dabei zu sein. Victor Alli (30), der in der Serie den Verstorbenen spielt, schlich sich mithilfe einer Regieassistentin heimlich ans Set. Im Gespräch mit Tadum berichtet der Darsteller, dass er für seinen Überraschungsauftritt extra sogar eine Art Nachthemd trug. Wenig später trat der Schauspieler aus seinem Versteck hervor und begrüßte seine Kollegen mit einem fröhlichen "Hallo Leute!" Die Reaktion am Set fiel heftig aus – die Stars schrien, lachten, fielen Victor in die Arme, als wäre John tatsächlich von den Toten zurückgekehrt.

Auslöser für die berührende Überraschung war Johns dramatischer Serientod: In Staffel 4 stirbt Francescas Ehemann an einem Gehirnaneurysma, bekommt in der Folge aber einen liebevollen und würdevollen Abschied. Gerade deshalb wollte Victor bei der Beerdigungsszene unbedingt dabeisein – wenn auch nur hinter der Kamera. Also tüftelten der Serienliebling und die Regieassistentin einen Plan aus, damit sein Auftritt unbemerkt blieb. Die Videoaufnahmen, die anschließend über den offiziellen "Bridgerton"-Kanal auf Instagram verbreitet wurden, zeigen, wie der Cast beim plötzlichen Anblick des Kollegen völlig aus dem Häuschen ist. In den Clips ist auch zu hören, wie Colin-Darsteller Luke Newton (33) fassungslos "Oh mein Gott" ruft, während die Stars den heimlich zurückgekehrten Kollegen lachend und mit Tränen in den Augen umarmen.

Nicht nur die Darsteller, auch die Fangemeinde reagierte bewegt auf den Blick hinter die Kulissen. Unter dem Post sammeln sich Kommentare, in denen User schreiben, der Moment, in dem alle Victor umarmen, fühle sich an, "als wäre er wirklich wieder zum Leben erwacht". Andere nennen den Clip laut Kino.de "den besten Blick hinter die Kulissen, den es bisher gab" und schwärmen von der Bindung zwischen Victor und Francesca-Darstellerin Hannah Dodd (30). Viele wünschen sich das Duo für ein neues gemeinsames Projekt, am liebsten eine romantische Komödie. Dass Fans so emotional auf Johns Abschied reagieren, liegt auch daran, dass die Beziehung von Lord und Lady Kilmartin in den vergangenen zwei Staffeln zu den Favoriten vieler Zuschauer geworden ist – ein Grund mehr, warum der heimliche Set-Besuch für Cast und Community zu einem so besonderen "Bridgerton"-Moment wurde.

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Liam Daniel / Netflix Hannah Dodd als Francesca Bridgerton, Victor Alli als John Stirling, Masali Baduza als Michaela in "Bridgerton" Staffel vier

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Getty Images Victor Alli bei der Paris-Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart, 2026

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© 2025 Netflix, Inc. Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton, Luke Newton als Colin, Hannah Dodd als Francesca, Masali Baduza als Michaela, "Bridgerton"-Staffel vier