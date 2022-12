Trotz Missbrauchsklage: Bill Cosby will 2023 auf Tour gehen!

Bill Cosby (85) will seine Vergangenheit hinter sich lassen. 2018 wurde der Schauspieler schuldig gesprochen, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Anschließend saß der Star rund drei Jahre im Gefängnis. Nach seiner frühzeitigen Entlassung wurde der Komiker erneut der sexuellen Nötigung angeklagt – wurde aber nicht mehr inhaftiert. Jedoch scheint Bill nun auch beruflich wieder Fuß fassen zu wollen. Im kommenden Jahr will er auf Tour gehen!

In der Radioshow "WGH Talk" fragte der Moderator Scott Spears den Entertainer, ob er 2023 wieder auf Tournee gehen könne. Daraufhin antwortete der 85-Jährige mit einem deutlichen "Ja". Er fuhr fort: "Wenn ich das überstanden habe, werde ich in der Lage sein, aufzutreten und der Bill Cosby zu sein, als den mich mein Publikum kennt." Weiter führte er aus: "Weil das Geschichtenerzählen so viel Spaß macht." Der Vertreter des "The Cosby Show"-Darstellers bestätigte gegenüber Variety, dass der Komiker im Frühjahr oder Sommer auf Tour gehen würde.

Erst Anfang Dezember wurde Bill mit weiteren Klagen der sexuellen Nötigung konfrontiert. Laut Fox News sollen fünf Frauen zu Beginn ihrer Karriere von ihm missbraucht worden sein. In der Klage wird behauptet, dass die Angriffe während der Zeit der "The Cosby Show" stattfanden.

