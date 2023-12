Hoher Blutdruck: Camille schirmt Bill Cosby von Außenwelt ab

Für seine Gesundheit. 2018 war Bill Cosby (86) wegen sexueller Nötigung zu zehn Jahren Haft verurteilt worden – drei Jahre später wurde der Schauspieler wieder entlassen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er sich 2019 während seiner Freiheitsstrafe zwei lebenserhaltenden Operationen unterziehen. Doch der Blutdruck ist bis heute ein Problem. Weil der Fall um den Komiker bis heute mit neuen Klagen aufgenommen wird und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht, ist seine Frau in Sorge. Camille (79) schottet Bill zum Schutz von der Außenwelt ab!

Laut RadarOnline ist die 79-Jährige versucht, die Gesundheit ihres Ehemanns in Schach zu halten. Dafür schütze sie ihn vor den Nachrichten, lässt diese nicht im TV laufen und schirme ihn so "von dem äußeren Drama rund um die juristischen Auseinandersetzungen" ab, wie ein Insider verrät. Der 86-Jährige rege sich ansonsten auf, was wiederum seinen Blutdruck in die Höhe treibe.

Im Jahr 2021 wurde das Urteil des TV-Stars revidiert und er aus dem Gefängnis entlassen. In einer Radioshow erzählte Bill einmal, dass er gerade in seiner Zelle Mittagsschlaf gemacht habe, als er geweckt wurde und die Nachricht seiner Entlassung überbracht bekommen hatte. Sein Sprecher sagte wenige Minuten später zu ihm: "Deine Frau hat dich aus dem Gefängnis geholt", erinnerte er sich.

Bill Cosby, 2018

Camille Cosby beim 35. Jubiläum der Jackie Robinson Foundation in New York, März 2008

Bill Cosby mit seiner Frau Camille im April 2018

