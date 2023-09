Eine weitere Frau verklagt Bill Cosby wegen Vergewaltigung!

Es melden sich immer mehr Frauen. Schon seit einigen Jahren sorgt Bill Cosby (86) für Negativschlagzeilen: 2018 war der "The Cosby Show"-Star wegen sexueller Nötigung zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, aber nach drei Jahren wieder entlassen worden. Auch nach seiner Haftstrafe erheben immer wieder weitere mutmaßliche Opfer schwere Vorwürfe gegen den US-amerikanischen Komiker. Jetzt reicht die nächste Frau Klage gegen Bill ein.

Wie aus Gerichtsdokumenten vorgeht, die TMZ vorliegen, wirft eine ehemalige Kellnerin namens Donna Motsinger dem 86-Jährigen vor, sie 1972 vergewaltigt zu haben. Damals habe die Klägerin Bill bei der Arbeit in einem Restaurant im kalifornischen Sausalito kennengelernt, wo er sie zu seiner Show eingeladen haben soll. Im Backstagebereich der Sendung sei ihr nach einem Wein schlecht geworden, woraufhin Bill ihr eine Tablette gegeben habe. Nachdem sie die Pille geschluckt habe, sei sie immer wieder ohnmächtig geworden. Am nächsten Tag sei sie nur mit ihrem Höschen bekleidet in ihrem Haus aufgewacht, und habe direkt "gewusst, dass sie von Bill Cosby unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden war."

Donna habe die Klage gegen Bill eingereicht, weil sie durch den Vorfall mentale und körperliche Probleme bekommen habe. Der Schauspieler ist sich offenbar aber keiner Schuld bewusst. Sein Anwalt Andrew Wyatt erklärte dem Medium kurz und knapp: "Kein Kommentar zum jetzigen Zeitpunkt, weil das völlig lächerlich und sinnlos ist."

Getty Images Bill Cosby, Fernsehstar

Getty Images Bill Cosby, 2018

Getty Images Bill Cosby, Comedian

