Weitere Klage gegen TV-Star Bill Cosby wegen Vergewaltigung

Eine weitere Frau meldet sich. Bill Cosby (86) war 2018 wegen sexueller Nötigung zu zehn Jahren Haft verklagt worden. Nach drei Jahren Haft wurde er wieder entlassen. Doch auch jetzt äußern sich immer mehr Frauen und beschuldigen den Comedian, sich ihnen gegenüber sexuell übergriffig verhalten zu haben. Zuletzt erhob eine ehemalige Kellnerin Anklage gegen ihn, da er sie angeblich vergewaltigt haben soll. Von einer Schauspielerin kommt nun die nächste Vergewaltigungsklage gegen Bill.

Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, zog kürzlich eine Frau namens Joan Tarshis vor Gericht. Sie behauptet, dass Bill sie in den 70er Jahren zweimal vergewaltigt habe. Die damals 19-jährige Comedy-Autorin sei von ihm in sein Studio eingeladen worden, um eine persönliche Schreibsession mit ihm zu haben. Dort habe er ihr einen Drink angeboten. Kurz darauf sei Joan ohnmächtig geworden. Als sie wieder zu sich kam, habe der heute 85-Jährige sie gerade entkleidet, sie versuchte, ihn abzuhalten. Doch Bill habe sie überwältigt und ihr anschließend ohne Zustimmung sein Glied in den Mund gedrängt.

Der zweite Fall habe sich ein Jahr später ereignet. Joan sei widerwillig mit Bill zu einer Musikmesse gefahren. Auf dem Weg dorthin habe er ihr erneut einen Drink gegeben, nach dem sie das Bewusstsein verlor. Laut der US-Amerikanerin sei sie neben dem "The Cosby Show"-Star im Bett aufgewacht und habe das Gefühl gehabt, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Nun klagt sie wegen Körperverletzung, seelischer Grausamkeit und Freiheitsberaubung und fordert Schadensersatz.

Getty Images Billy Cosby, 2018

Getty Images Bill Cosby, Comedian

Getty Images Bill Cosby, Schauspieler

