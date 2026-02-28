Vergewaltigungsklage: Bill Cosby erscheint nicht vor Gericht

Neue Wendung im Fall um Bill Cosby (88): Im Zivilprozess der US-Amerikanerin Donna Motsinger gegen den Schauspieler bleibt er dem Gericht fern. Laut TMZ geht aus neuen Gerichtsunterlagen hervor, dass Bill nicht persönlich erscheinen und auch nicht selbst aussagen will. Die Geschworenen sollen stattdessen nur eine zuvor aufgezeichnete Aussage von ihm zu hören bekommen. In den Papieren wird der Grund folgendermaßen wiedergegeben: Er erscheine nicht, "weil er nicht erscheinen möchte". Der Prozess dreht sich um schwere Vorwürfe aus dem Jahr 1972. Donna wirft dem Entertainer vor, sie damals betäubt und vergewaltigt zu haben. Ein fester Terminplan für eine persönliche Aussage ist demnach nicht vorgesehen.

Die Klägerin schildert laut dem Magazin, Bill habe ihr damals eine Tablette gegeben, die sie für Aspirin gehalten habe. Danach habe sie sich benommen gefühlt und sei am nächsten Morgen in ihrem Bett aufgewacht – nur in Unterwäsche und ohne Erinnerung an die Nacht. Für das Verfahren soll die Jury eine ältere, unter Eid abgegebene Aussage des Schauspielers hören. In dieser räumte Bill ein, sich in der Vergangenheit Quaaludes besorgt zu haben. Er habe erklärt, die Pillen über einen Gynäkologen bei einem Pokerspiel erhalten zu haben. Außerdem sagte er demnach aus, die Mittel Frauen geben zu wollen, in der Hoffnung, mit ihnen Sex zu haben. Donna drängt darauf, diese Aussage im Gerichtssaal abspielen zu lassen.

Bill war 2018 wegen sexueller Nötigung zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, wurde aber drei Jahre später wieder entlassen. Während seiner Zeit im Gefängnis musste er sich 2019 zwei lebenserhaltenden Operationen unterziehen. Seine Frau Camille Cosby (81) hatte ihn nach seiner Freilassung vor der Öffentlichkeit abgeschirmt, da die anhaltende Aufmerksamkeit der Medien und die neuen Klagen seinen Blutdruck belasten würden. Der Fall um den einst gefeierten Komiker beschäftigt die Gerichte weiterhin, während zahlreiche Frauen schwere Vorwürfe gegen ihn erheben.

Getty Images Billy Cosby, 2018

Getty Images Bill Cosby, Comedian

Getty Images Camille O. Cosby und Bill Cosby, 2007