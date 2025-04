Nanu: So früh wacht Aishwarya Rai Bachchan jeden Morgen auf

Aishwarya Rai Bachchan (51) hat in einem Interview mit Harper's Bazaar Indonesia Einblicke in ihren Alltag gegeben und dabei verraten, dass sie jeden Morgen überraschend zeitig aufsteht. Die Schauspielerin, die weltweit als Bollywood-Ikone bekannt ist, erklärte, dass sie täglich versucht, 48 Stunden in einen einzigen Tag zu packen. Ihr Alltag sei von ihrer Rolle als Mutter, ihren familiären Aufgaben und natürlich ihrer Karriere geprägt. "Mein Tag beginnt sehr früh, spätestens um 5:30 Uhr stehe ich auf. Das ist das Einzige, was wirklich konstant ist", schilderte sie. Trotz der frühen Stunden betonte Aishwarya, dass sie keine feste Morgenroutine oder ein tägliches Mantra habe, sondern sich vielmehr darauf konzentriere, Aufgaben effizient zu erledigen.

Bei ihrem vollen Terminkalender setzt Aishwarya auf Multitasking, das sie als Frau und Mutter in Perfektion beherrscht. Wenn sie gefragt wird, wie sie alles unter einen Hut bekommt, betont sie stets: "Es geht weniger um die Stunden, sondern darum, die Dinge zu erledigen und sie so zu machen, wie wir es uns wünschen." Zudem legt die TV-Bekanntheit großen Wert auf eine positive Einstellung und berichtete, dass sie stets versuche, die Magie des Moments zu genießen, egal wie hektisch der Tag auch sein mag. Für die 51-Jährige zählt vor allem, präsent zu sein und das Beste aus jedem Tag zu machen.

Als Ikone für viele Frauen weltweit zeigt Aishwarya, dass Disziplin und Optimismus eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen. Die Inderin ist bereits seit 2007 mit Abhishek Bachchan (49) verheiratet und stellt ihre Familie über alles. Das frühe Aufstehen ermöglicht ihr unter anderem, ihren hektischen Terminkalender zu bewältigen, ohne dabei die Zeit mit ihrer Tochter Aaradhya zu Hause zu vernachlässigen. Trotz all der Disziplin und dem Priorisieren ihrer Familie kursieren seit einiger Zeit hartnäckige Gerüchte um eine Ehekrise der zwei Filmstars, welche durch verschiedene Hinweise immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gelangen.

Aishwarya Rai Bachchan in Cannes, Mai 2017

Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Mai 2014

