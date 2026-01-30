Vom Netflix-Star zur Box-Ikone: Joey Kings neuer Filmcoup

Joey King (26) steht laut Berichten des Branchendienstes Deadline in intensiven Verhandlungen um eine Hauptrolle in einem neuen Box-Drama mit dem Titel "Bambo". In dem Film soll sie Sophie Braverman spielen, die von ihrem Vater den Spitznamen "Baby Rambo" erhält. Die Geschichte handelt von einer jungen Frau in den 1980er-Jahren, die von ihrem zwielichtigen Vater, einem Box-Promoter aus Brooklyn, in eine Welt voller Steuerhinterziehung, Drogen und zerstörter Träume hineingezogen wird.

Hinter dem Projekt stehen bekannte Namen. Regie soll Natasha Lyonne (46) führen, die durch American Pie bekannt wurde, sich aber mittlerweile auch hinter der Kamera einen Namen gemacht hat, etwa mit ihrer Mitwirkung bei der Serie "Matrjoschka". Craig Mazin, der bereits für den Erfolg der Emmy-prämierten Serie "Chernobyl" und der gefeierten Videospiel-Adaption "The Last of Us" verantwortlich war, wird als Produzent beteiligt sein. Lyonnes und Mazins Erfahrung lassen auf ein intensives und emotionales Filmerlebnis hoffen.

Für Joey King wäre die Rolle ein weiterer Schritt, sich von ihrem romantischen Netflix-Erfolg The Kissing Booth abzusetzen und in ernsteren, vielseitigeren Rollen Fuß zu fassen. Die Schauspielerin, die bereits mit vier Jahren vor der Kamera stand, hat sich in letzter Zeit vor allem durch actiongeladene Filme wie Bullet Train und "The Princess" als wandelbar bewiesen. "Bambo" bietet der jungen Künstlerin die Möglichkeit, tief in ein komplexes Charakterdrama einzutauchen und ihren weiteren Weg in Hollywood zu prägen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey King, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey King bei Vogue World 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey King, Schauspielerin