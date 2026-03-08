Versöhnt? Ariel und Giuliano offenbar gemeinsam unterwegs

Ariel (22) und Giuliano Lorenzo Hediger könnten sich möglicherweise wieder vertragen haben. Die Influencerin teilte kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie ein Blumengeschäft filmte. "So muss das sein", kommentierte sie die Aufnahme, die zeigte, dass alle Blumen ausverkauft waren. Doch beim Herumschwenken der Kamera wurde ein Detail sichtbar, das die Fans aufhorchen ließ: Neben Ariel stand ein Mann, der auffällige Flammen-Tattoos sowie Schriftzüge an seiner Hand trug. Diese markanten Tätowierungen scheinen exakt mit denen ihres Ex-Partners Giuliano übereinzustimmen, was darauf hindeutet, dass die beiden offenbar gemeinsam unterwegs waren.

Dass Ariel und Giuliano miteinander Zeit verbringen, ist grundsätzlich nicht verwunderlich, schließlich haben die beiden ein gemeinsames Kind und bleiben dadurch auf eine gewisse Weise miteinander verbunden. Überraschend ist jedoch, dass die Atmosphäre zwischen den Ex-Partnern augenscheinlich entspannter zu sein scheint als zuletzt. Immerhin sind sich die beiden nicht gerade grün und liefern sich regelmäßig öffentliche Streitereien, die auch vor den Augen ihrer Follower ausgetragen werden.

Vor rund vier Wochen eskalierte der Streit zwischen dem Ex-Paar, als Giuliano in einer Instagram-Fragerunde erklärte, dass er rechtliche Schritte eingeleitet habe, weil er seine Tochter an den eigentlich vereinbarten Wochenenden nicht sehen durfte. "Ja, natürlich musste ich dagegen vorgehen. Es gibt eine rechtliche Regelung, nach der ich meine Tochter jedes zweite Wochenende holen darf und soll. Daran wurde sich leider nicht gehalten. Deshalb wird das jetzt neu geklärt", stellte der Reality-TV-Star damals klar. Die Situation sorgte in den sozialen Netzwerken für großes Aufsehen, viele Fans zeigten Verständnis für Giulianos Ärger.

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Instagram / _ariel_61 Hand eines Mannes, März 2026

Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Juli 2025