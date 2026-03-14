Verlängerter Urlaub: Pietro und Laura heizen Gerüchte an

Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) genießen derzeit mit ihrem gemeinsamen Sohn Leano (3) einen Familienurlaub auf Mauritius – und dieser Trip fällt nun sogar länger aus als ursprünglich geplant. In dem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" plauderte Pietro gegenüber Gastgeber Oliver Pocher (48) aus, dass Laura den Aufenthalt ganz überraschend verlängert habe. "Eines Tages kommt Laura und sagt zu mir: 'Ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe drei Tage verlängert. Ich wollte auch was zurückgeben, ein bisschen'", erzählte der Sänger.

Die spontane Entscheidung der 30-Jährigen bedeutet mehr gemeinsame Familienzeit mit Sohn Leano und natürlich auch mehr Zeit zu zweit mit ihrem Ex-Partner. Trotz der intensiven gemeinsamen Tage betont Pietro jedoch, dass zwischen den beiden nichts laufe. "Wir haben hier einfach eine gute Zeit, wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir verstehen uns super, wir haben viel Spaß, wir erleben viel", erklärte er im Podcast. Wie es um Lauras Gefühle bestellt ist, hat sie bislang noch nicht öffentlich gemacht.

Zwischen Pietro und Laura war es in den vergangenen Monaten immer wieder turbulent, doch aktuell verbringen sie auffallend viel Zeit miteinander. Pietro hatte vor Kurzem erst öffentlich gemacht, dass seine Gefühle für Laura noch nicht verschwunden sind. Nun sorgt Lauras spontane Verlängerung des Urlaubs für weiteres Rätselraten bei den Fans. Das einstige Traumpaar hatte sich bereits mehrfach getrennt und wieder zusammengefunden, bevor im August 2025 die bislang letzte Trennung folgte.

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, März 2026