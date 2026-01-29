Zwei gemeinsame Töchter: Dieses Modell haben Sara Kulka & Ex

Sara Kulka (35) hat Einblicke in ihren Alltag als getrennt lebende Mutter gegeben. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Noch-Ehemann haben zwei gemeinsame Töchter, Mathilda Magdalena und Annabell. Zu Regelzeiten verbringen die Mädchen von Dienstag bis Donnerstag Zeit bei ihrem Vater, bevor Sara sie donnerstags nach der Schule abholt. "So begegnet man sich nicht", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. In den Ferien wird die Betreuung flexibel gehandhabt, abhängig davon, wer beruflich eingespannt ist oder verreisen möchte.

Aktuell ist der Vater der beiden Mädchen auf einer fünf Wochen langen Urlaubsreise, wodurch die Betreuung komplett auf Sara übergeht. "Es ist gerade ein bisschen schwer zu händeln, weil ich beruflich auch aktuell sehr viel zu tun habe", verriet sie im Promiflash-Interview. Trotz der Herausforderung versuche sie, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Im Normalfall empfinde sie das geteilte Modell jedoch als praktikabel und offenbart damit eine pragmatische Herangehensweise an das Leben nach einer Trennung.

Bisher sind die Influencerin und der Vater ihrer Kinder noch verheiratet. Vor einigen Monaten hatte Sara in einer Instagram-Fragerunde erklärt, warum sie die Scheidung bisher nicht offiziell machen will. Für sie standen "Streit, Stress, Kosten und Nerven" im Vordergrund, wie sie damals offen zugab. Die Netz-Bekanntheit betonte, es gehe ihr vor allem darum, ihre Kinder aus unnötigen Konflikten herauszuhalten. Ohne akuten Anlass und neue Heiratspläne sah sie damals keinen Grund für den formalen Schritt. "Es soll ruhig bleiben, vor allem für die beiden Mädchen", lautete ihre klare Botschaft.

Imago Sara Kulka, Januar 2026

Imago Sara Kulka, Januar 2026

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020