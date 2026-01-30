Darum ist Sara Kulka über Liebesschwindler-Drama dankbar

Sara Kulka (35) hat auf der Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) eine ihrer prägendsten Erfahrungen des vergangenen Jahres thematisiert: Sie wurde Opfer eines Liebesschwindlers. Was sie zunächst als Albtraum erlebt hat, sieht sie heute als wichtigen Wendepunkt in ihrem Leben. Im Interview mit Promiflash berichtet Sara, dass sie den Liebesschwindler über eine Dating-App kennenlernte. Er spielte ihr eine komplett falsche Identität vor und eroberte ihr Herz im Sturm. Heute blickt Sara überraschend dankbar auf diese Zeit zurück: "Ich bin so dankbar, dass mir dieser Schwindler im Leben begegnet ist", sagt sie und macht damit deutlich, wie sehr dieser Mann ihr Leben durcheinandergewirbelt und es am Ende neu sortiert hat.

Das Model schildert, wie tief sie zuvor in einer persönlichen Sackgasse steckte. Dreieinhalb Jahre habe sie "komplett abstinent gelebt", erklärt Sara. "Damit meine ich, ich hatte keinen Sex, keinen Körperkontakt mit einem Mann. Nicht mal Augenkontakt, der auf romantischer Ebene passiert ist", führt sie weiter aus. Dann sei der Mann aus der Dating-App aufgetaucht, habe sie "gelovebombed", sie also mit Aufmerksamkeit und Zuneigung überhäuft. Inmitten dieser emotionalen Welle traf sie eine Entscheidung, die sie lange vor sich hergeschoben hatte: den endgültigen Auszug aus dem gemeinsamen Zuhause mit ihrem Ex-Partner. "Das war richtig und wichtig, damit ich da ausziehe, obwohl ich von meinem Ex-Mann schon lange getrennt war", betont sie und macht klar, dass sie und ihr Ex trotz Trennung wegen der Kinder noch zusammenlebten, während er längst eine neue Freundin hatte. Am Ende fasst sie zusammen: "Ich bin durch ihn [den Liebesschwindler] ausgezogen."

Diese Offenheit kommt nicht von ungefähr. Bereits in der Vergangenheit sprach das Model öffentlich über die Täuschung, der sie aufgesessen war, und offenbarte, wie verletzt und beschämt sie sich zunächst fühlte. Der Mann, der ihr eine komplett falsche Identität vorgespielt hatte, belog sie unter anderem über seinen Beruf, seinen Wohnsitz und sogar über die Anzahl seiner Kinder. Doch nun zeigt sich Sara reflektiert und sieht das Erlebte als einen Weckruf, der sie dazu brachte, ihr Leben neu zu priorisieren und den Mut zu finden, alte Kapitel endgültig zu schließen. Eine schmerzhafte Lektion, die gleichzeitig der Startschuss für einen Neuanfang war.

Imago Sara Kulka, Januar 2026

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit

Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg