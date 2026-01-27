Drittes Kind? Sara Kulka packt über Sterilisationsplan aus

Wirft Sara Kulka (35) alle Pläne über Bord? Auf der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (38) sprach die Reality-TV-Bekanntheit jetzt offen über ihre Familienplanung – und über einen Schritt, der es in sich hat. Die zweifache Mama, deren Töchter 2014 und 2016 geboren wurden, erzählte im Gespräch mit Promiflash, dass sie im Sommer 2025 konkret über eine Sterilisation nachgedacht habe. Doch nun ist da ein jüngerer Partner an ihrer Seite, der sich Kinder wünscht. Für Sara eröffnet das eine neue Dimension der Entscheidung. "Wir werden sehen, wir sind am Anfang. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber sag niemals nie", erklärte sie.

Hintergrund ihrer Überlegung sei ein ganz persönliches Abwägen: "Ich habe tatsächlich seit 2025 im Sommer überlegt, meine Eierstöcke, also mich sterilisieren zu lassen, weil ich eigentlich für mich abgeschlossen habe, weil ich zwei absolute Wunschkinder habe", erzählte die ehemalige TV-Teilnehmerin im Gespräch. Sie liebe ihre Kinder, betonte sie, und genieße zugleich, dass beide inzwischen größer sind und ihr mehr Spielraum lassen: "Ich bin eine Überglücke – vor allem, wenn die Kinder klein sind. Und wenn ich mir vorstelle, welchen mentalen Stress ich mir damals, als sie klein waren, gemacht habe, kann ich mir das nicht vorstellen."

Für überraschte Gesichter sorgte Sara auf der Dschungelparty zunächst jedoch mit der Enthüllung, dass sie überhaupt wieder einen neuen Partner hat. Sie gab dort erstmals öffentlich zu, frisch verliebt zu sein. "Ja, ich fange ein bisschen an zu stottern, weil dieser Mann mich auch zum Stottern bringt. Der war gar nicht so geplant in meinem Leben", gestand die ehemalige Villa der Versuchung-Kandidatin gegenüber Promiflash. Auf Nachfrage bestätigte sie schließlich die Beziehung mit ihrem Christian: "Ich weiß nicht, warum es mir so schwerfällt zu sagen, aber ja."

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern im Juni 2023

Promiflash Sara Kulka mit ihrem Freund Christian, Januar 2026