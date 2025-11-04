Trotz Liebes-Aus: Sara Kulka will sich nicht scheiden lassen

Sara Kulka (35) erklärte in einer Fragerunde auf Instagram offen, warum sie sich trotz jahrelanger Trennung nicht scheiden lassen will. Die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die mit ihren zwei Töchtern bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist, sieht aktuell keinen Grund für den formalen Schritt. Die Influencerin nennt vor allem die möglichen Folgen als Grund. "Streit, Stress, Kosten und Nerven", schrieb sie. Sara wolle ihre Kinder aus Konflikten heraushalten und betonte, dass zwischen ihr und ihrem Ex-Partner ein vernünftiger Umgang herrsche. Heiratspläne habe sie aktuell ohnehin keine, daher fehle ihr der Anlass für eine offizielle Scheidung. Die Botschaft: Es soll ruhig bleiben, vor allem für die beiden Mädchen.

Die Villa der Versuchung-Teilnehmerin hat zwei Töchter mit ihrem Noch-Ehemann. Ein weiteres Kind ist für sie kein Thema mehr. Zwar habe sie sich früher ein drittes Kind gewünscht, doch davon sei sie abgekommen. Der Gedanke an drei Kinder von zwei verschiedenen Vätern beunruhige die TV-Bekanntheit – die Abstimmungen mit mehreren Parteien stelle sie sich schwierig vor. "Am Ende klappt das nicht", erklärte sie in der Fragerunde. Um Klarheit für sich selbst zu schaffen, denke sie sogar über einen dauerhaften Schritt nach: Sie wolle sich eventuell "cutten" lassen.

Sara ist trotz ihrer medialen Präsenz eher zurückhaltend, wenn es um ihr Liebesleben geht. Während die Namen ihrer beiden Töchter Mathilda Magdalena und Annabell bekannt sind, hält sie die Identität ihres Ehemanns bis dato geheim. Von ihm ist Sara seit vielen Jahren getrennt und lebte bis 2021 mit ihm zusammen. Mittlerweile schwebt das frühere Model aber wieder auf Wolke sieben: Im April 2025 machte sie ihre neue Beziehung publik. Laut der Influencerin ist ihr Neuer ein rund fünf Jahre älterer Engländer, den sie via Dating-App kennenlernte.

Wallocha,Stephan/ ActionPress Influencerin Sara Kulka bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihr Ex-Freund, April 2025